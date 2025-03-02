Вкуснейший суп без мяса: насыщенный, густой и согревающий

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот грузинский суп из фасоли, овощей и риса — настоящее воплощение традиционной кавказской кухни. Он не только насыщенный и ароматный, но и очень сытный за счёт бобов, которые занимают важное место в грузинском рационе. Особенно вкусен этот суп на следующий день, когда все ингредиенты полностью пропитываются специями и раскрывают свой вкус.

Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers Суп "Польский"

Что понадобится для приготовления?

На 8 порций:

300 г сухой белой фасоли

2 средние луковицы

1 морковь

1 крупный помидор

100 г круглого риса

1 средний пучок петрушки

1 средний пучок кинзы

5-7 зубчиков чеснока

Аджика (по вкусу)

Топлёное масло

1 лавровый лист

Соль

Как приготовить грузинский фасолевый суп?

Подготовка фасоли

Замочите фасоль в холодной воде на 8-10 часов.

Затем слейте воду, промойте фасоль и залейте её 2 литрами свежей воды.

Доведите до кипения, снимите пену и варите на слабом огне до полной мягкости фасоли (1-1,5 часа).

Добавление риса

Выньте горсть фасоли, разомните её в пюре и верните обратно — это придаст супу густоту.

Промойте рис, добавьте в кастрюлю и варите до разваривания (20-25 минут).

Приготовление овощей

Обжарьте мелко нарезанный лук в масле до золотистого цвета.

Добавьте натёртую морковь и тушите 5 минут.

Натрите помидор на тёрке (без кожицы), добавьте к овощам и тушите ещё 5 минут.

Финальное соединение

Переложите тушёные овощи в суп и варите ещё 10 минут.

Добавьте измельчённую петрушку и кинзу.

Последние штрихи

Чеснок разомните в ступке с солью и добавьте в суп вместе с лавровым листом и аджикой.

Потомите ещё 5 минут и подавайте горячим.

Как сделать суп ещё вкуснее?

Этот суп станет только лучше, если дать ему настояться пару часов на плите или оставить в холодильнике на ночь. Густой, ароматный, насыщенный — он идеально сочетается со свежим хлебом и мацони (грузинским йогуртом).

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

