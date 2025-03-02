Вкуснейший суп без мяса: насыщенный, густой и согревающий

Этот грузинский суп из фасоли, овощей и риса — настоящее воплощение традиционной кавказской кухни. Он не только насыщенный и ароматный, но и очень сытный за счёт бобов, которые занимают важное место в грузинском рационе. Особенно вкусен этот суп на следующий день, когда все ингредиенты полностью пропитываются специями и раскрывают свой вкус.
На 8 порций:
Подготовка фасоли
Добавление риса
Приготовление овощей
Финальное соединение
Последние штрихи
Этот суп станет только лучше, если дать ему настояться пару часов на плите или оставить в холодильнике на ночь. Густой, ароматный, насыщенный — он идеально сочетается со свежим хлебом и мацони (грузинским йогуртом).
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.
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