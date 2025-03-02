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Вкуснейший суп без мяса: насыщенный, густой и согревающий

2:19
Еда

Этот грузинский суп из фасоли, овощей и риса — настоящее воплощение традиционной кавказской кухни. Он не только насыщенный и ароматный, но и очень сытный за счёт бобов, которые занимают важное место в грузинском рационе. Особенно вкусен этот суп на следующий день, когда все ингредиенты полностью пропитываются специями и раскрывают свой вкус.

Суп "Польский"
Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers
Суп "Польский"

Что понадобится для приготовления?

На 8 порций:

  • 300 г сухой белой фасоли
  • 2 средние луковицы
  • 1 морковь
  • 1 крупный помидор
  • 100 г круглого риса
  • 1 средний пучок петрушки
  • 1 средний пучок кинзы
  • 5-7 зубчиков чеснока
  • Аджика (по вкусу)
  • Топлёное масло
  • 1 лавровый лист
  • Соль

Как приготовить грузинский фасолевый суп?

Подготовка фасоли

  • Замочите фасоль в холодной воде на 8-10 часов.
  • Затем слейте воду, промойте фасоль и залейте её 2 литрами свежей воды.
  • Доведите до кипения, снимите пену и варите на слабом огне до полной мягкости фасоли (1-1,5 часа).

Добавление риса

  • Выньте горсть фасоли, разомните её в пюре и верните обратно — это придаст супу густоту.
  • Промойте рис, добавьте в кастрюлю и варите до разваривания (20-25 минут).

Приготовление овощей

  • Обжарьте мелко нарезанный лук в масле до золотистого цвета.
  • Добавьте натёртую морковь и тушите 5 минут.
  • Натрите помидор на тёрке (без кожицы), добавьте к овощам и тушите ещё 5 минут.

Финальное соединение

  • Переложите тушёные овощи в суп и варите ещё 10 минут.
  • Добавьте измельчённую петрушку и кинзу.

Последние штрихи

  • Чеснок разомните в ступке с солью и добавьте в суп вместе с лавровым листом и аджикой.
  • Потомите ещё 5 минут и подавайте горячим.

Как сделать суп ещё вкуснее?

Этот суп станет только лучше, если дать ему настояться пару часов на плите или оставить в холодильнике на ночь. Густой, ароматный, насыщенный — он идеально сочетается со свежим хлебом и мацони (грузинским йогуртом).

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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