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Булочки, которые станут лучшими друзьями вашего борща: попробуйте их и будете готовить всегда

1:59
Еда

Эти чесночные булочки получаются воздушными, мягкими и идеально дополняют как горячие супы, так и мясные блюда. Рецепт прост в приготовлении, а результат — настоящая домашняя выпечка с насыщенным ароматом чеснока и зелени.

Чесночные пампушки
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чесночные пампушки

Ингредиенты:

Для теста:

  • Тёплое молоко — 250 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 500 г
  • Дрожжи — 30 г
  • Растительное масло — 2 ст. ложки
  • Сахар — 1 ст. ложка
  • Соль — 1 ч. ложка

Для соуса:

  • Мясной бульон — 2 ст. ложки
  • Растительное масло — 2 ст. ложки
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Свежая зелень — 1 пучок
  • Соль — &frac12 ч. ложки

Как приготовить:

  1. Подогрейте молоко, чтобы оно стало тёплым, но не горячим.
  2. Добавьте дрожжи, яйцо, сахар, соль и растительное масло, тщательно перемешайте.
  3. Постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Оно должно быть гладким и эластичным.
  4. Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час — тесто должно увеличиться вдвое.
  5. Когда оно подойдёт, слегка обомните, разделите на небольшие шарики и выложите их в смазанную маслом форму.
  6. Оставьте заготовки под полотенцем ещё на 10-15 минут.
  7. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте булочки до румяной корочки.
  8. Пока булочки пекутся, приготовьте ароматный соус: измельчите чеснок, смешайте его с солью, рубленой зеленью, растительным маслом и мясным бульоном.
  9. Готовые горячие булочки смажьте чесночным соусом, дайте ему немного впитаться.

Готово! Эти пышные булочки можно подавать сразу — они идеально сочетаются с борщом, супами и даже просто с чашкой чая.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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