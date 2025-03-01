Булочки, которые станут лучшими друзьями вашего борща: попробуйте их и будете готовить всегда

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти чесночные булочки получаются воздушными, мягкими и идеально дополняют как горячие супы, так и мясные блюда. Рецепт прост в приготовлении, а результат — настоящая домашняя выпечка с насыщенным ароматом чеснока и зелени.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чесночные пампушки

Ингредиенты:

Для теста:

Тёплое молоко — 250 мл

Яйцо — 1 шт.

Мука — 500 г

Дрожжи — 30 г

Растительное масло — 2 ст. ложки

Сахар — 1 ст. ложка

Соль — 1 ч. ложка

Для соуса:

Мясной бульон — 2 ст. ложки

Растительное масло — 2 ст. ложки

Чеснок — 3-4 зубчика

Свежая зелень — 1 пучок

Соль — ½ ч. ложки

Как приготовить:

Подогрейте молоко, чтобы оно стало тёплым, но не горячим. Добавьте дрожжи, яйцо, сахар, соль и растительное масло, тщательно перемешайте. Постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Оно должно быть гладким и эластичным. Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час — тесто должно увеличиться вдвое. Когда оно подойдёт, слегка обомните, разделите на небольшие шарики и выложите их в смазанную маслом форму. Оставьте заготовки под полотенцем ещё на 10-15 минут. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте булочки до румяной корочки. Пока булочки пекутся, приготовьте ароматный соус: измельчите чеснок, смешайте его с солью, рубленой зеленью, растительным маслом и мясным бульоном. Готовые горячие булочки смажьте чесночным соусом, дайте ему немного впитаться.

Готово! Эти пышные булочки можно подавать сразу — они идеально сочетаются с борщом, супами и даже просто с чашкой чая.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

