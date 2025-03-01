Булочки, которые станут лучшими друзьями вашего борща: попробуйте их и будете готовить всегда

Эти чесночные булочки получаются воздушными, мягкими и идеально дополняют как горячие супы, так и мясные блюда. Рецепт прост в приготовлении, а результат — настоящая домашняя выпечка с насыщенным ароматом чеснока и зелени.
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чесночные пампушки
Ингредиенты:
Для теста:
Тёплое молоко — 250 мл
Яйцо — 1 шт.
Мука — 500 г
Дрожжи — 30 г
Растительное масло — 2 ст. ложки
Сахар — 1 ст. ложка
Соль — 1 ч. ложка
Для соуса:
Мясной бульон — 2 ст. ложки
Растительное масло — 2 ст. ложки
Чеснок — 3-4 зубчика
Свежая зелень — 1 пучок
Соль — ½ ч. ложки
Как приготовить:
Подогрейте молоко, чтобы оно стало тёплым, но не горячим.
Добавьте дрожжи, яйцо, сахар, соль и растительное масло, тщательно перемешайте.
Постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Оно должно быть гладким и эластичным.
Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час — тесто должно увеличиться вдвое.
Когда оно подойдёт, слегка обомните, разделите на небольшие шарики и выложите их в смазанную маслом форму.
Оставьте заготовки под полотенцем ещё на 10-15 минут.
Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте булочки до румяной корочки.
Пока булочки пекутся, приготовьте ароматный соус: измельчите чеснок, смешайте его с солью, рубленой зеленью, растительным маслом и мясным бульоном.
Готовые горячие булочки смажьте чесночным соусом, дайте ему немного впитаться.
Готово! Эти пышные булочки можно подавать сразу — они идеально сочетаются с борщом, супами и даже просто с чашкой чая.
Уточнения
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.