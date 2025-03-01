Простой способ сделать мясо нежным и ароматным без лишних хлопот

Этот рецепт — настоящая находка, если хочется приготовить что-то вкусное, полезное и без лишних сложностей. Всего несколько простых ингредиентов, минимум времени — и у вас на столе ароматное блюдо с идеальным сочетанием сладковатого яблока, нежной индейки и пикантного лука.
Смешайте в миске оливковое масло и соевый соус — это будет наш маринад.
Филе индейки нарежьте полосками и добавьте в миску с маринадом. Хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут. Тем временем яблоко нарежьте кубиками, а лук — тонкими кольцами.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте индейку вместе с маринадом и обжаривайте на сильном огне пару минут, периодически помешивая.
Убавьте огонь, добавьте нарезанное яблоко, посолите, поперчите и перемешайте. Накройте сковороду крышкой и тушите 7-10 минут, пока мясо не станет мягким, а яблоки — нежными, но не разварившимися.
Готово! Подавайте горячим, сочетая с рисом, киноа или свежими овощами.
Приятного аппетита!
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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