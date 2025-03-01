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Простой способ сделать мясо нежным и ароматным без лишних хлопот

1:46
Еда

Этот рецепт — настоящая находка, если хочется приготовить что-то вкусное, полезное и без лишних сложностей. Всего несколько простых ингредиентов, минимум времени — и у вас на столе ароматное блюдо с идеальным сочетанием сладковатого яблока, нежной индейки и пикантного лука.

Индейка тушеная
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индейка тушеная

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Филе индейки — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Растительное масло (для жарки) — 1 ст. л.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить тушёную индейку с яблоками и луком

1. Подготовка продуктов

Смешайте в миске оливковое масло и соевый соус — это будет наш маринад.

2. Нарезка

Филе индейки нарежьте полосками и добавьте в миску с маринадом. Хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут. Тем временем яблоко нарежьте кубиками, а лук — тонкими кольцами.

3. Обжарка

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте индейку вместе с маринадом и обжаривайте на сильном огне пару минут, периодически помешивая.

4. Тушение

Убавьте огонь, добавьте нарезанное яблоко, посолите, поперчите и перемешайте. Накройте сковороду крышкой и тушите 7-10 минут, пока мясо не станет мягким, а яблоки — нежными, но не разварившимися.

Готово! Подавайте горячим, сочетая с рисом, киноа или свежими овощами.

Приятного аппетита!

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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