Незаметные пищевые ловушки: почему здоровое питание может пойти не по плану

3:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже самые полезные продукты могут превратиться в нечто вредное, если неправильно их готовить. Разбираемся, какие привычки на кухне стоит пересмотреть, чтобы ваша еда приносила здоровье, а не вред.

Фото: Wikipedia by Nadimtk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стейк на гриле

Миф о пользе продуктов без ГМО

Выбирая продукты с маркировкой "без ГМО", многие считают, что делают выбор в пользу здоровья. Однако шеф-повар Джулиан Будро, обучавшийся по программе Мишлен, утверждает, что такие продукты могут содержать больше пестицидов, консервантов и добавок, чем их ГМО-аналоги. Важно изучать состав на этикетке, а не просто доверять громким маркетинговым заявлениям.

Искусственное мясо — не всегда здоровая альтернатива

Если вы решили отказаться от мяса в пользу его растительных заменителей, стоит знать, что они могут нанести вред здоровью. Шеф-повар Джозеф ВанВагнер из Echelon Kitchen & Bar предупреждает: такие продукты часто содержат много жиров, злаков и являются гиперобработанными. Это нарушает микробиом кишечника, замедляет обмен веществ и делает еду более калорийной, чем настоящее мясо.

Сливочное и растительное масло — осторожнее с количеством

Добавляя масло на глаз, легко переборщить, а это значит лишние калории и вредные жиры. Старайтесь отмерять масло, вместо рафинированных вариантов выбирайте оливковое, масло авокадо или топленое масло.

Антипригарные сковородки — скрытая угроза

По словам Джейми Джонсон, сертифицированного диетолога, при перегреве или царапинах тефлоновые покрытия выделяют опасные химические вещества ПФАС, которые не разлагаются и могут вызвать проблемы со здоровьем. Лучшие альтернативы — чугун, керамика и нержавеющая сталь.

Не все масла одинаково полезны

Использование низкокачественных растительных масел может негативно сказаться на здоровье. Если хотите получить максимум пользы, выбирайте оливковое масло холодного отжима, топлёное масло, кокосовое масло или масло авокадо.

Как правильно ухаживать за чугунной посудой

Чугунные сковороды требуют особого ухода. Их нельзя просто сполоснуть и оставить мокрыми. Чтобы защитить покрытие, мойте их без агрессивных моющих средств, просушивайте на горячей горелке и покрывайте тонким слоем масла.

Не верьте всему, что написано на этикетках

Некоторые продукты позиционируются как полезные, но стоит заглянуть в состав — и реальность оказывается другой. Маркировка "органический" не всегда означает, что весь продукт таким является. Важно искать сертификат USDA Organic, который подтверждает качество.

Овощи любят бережное приготовление

Чем дольше овощи подвергаются термической обработке, тем меньше витаминов и минералов в них остается. Чтобы сохранить максимум пользы, готовьте на пару или слегка обжаривайте.

Соль — друг или враг

Избыток натрия в рационе может привести к задержке жидкости, вздутию живота, нагрузке на почки и обезвоживанию. Старайтесь не пересаливать еду и обращать внимание на скрытую соль в покупных продуктах.

Здоровое питание — это не только выбор правильных продуктов, но и их грамотное приготовление. Следите за этими моментами на кухне, и ваша еда станет не только вкуснее, но и полезнее.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

