Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два простых правила, чтобы цвет волос не вымывался слишком быстро
В КНР выступили против заявлений США о введении дополнительных пошлин
Вы всё ещё тискаете кошку? Вот 4 причины, почему этого лучше не делать
Батарея станет невидимой: 8 способов спрятать радиатор и сохранить тепло — удивитесь результату
Поиск водителей для беспилотников: парадокс или необходимость
Секреты орегано: как пряность помогает бороться с болезнями
Тарзан лишил Королёву 8 марта: певица не ждёт подарков в женский день, и вот почему
Как вырастить ель без саженцев — шаг за шагом из обычной шишки
Вы убиваете свой урожай: ошибки при посадке грядок, которые стоят вам сотен килограммов овощей

Незаметные пищевые ловушки: почему здоровое питание может пойти не по плану

3:35
Еда

Даже самые полезные продукты могут превратиться в нечто вредное, если неправильно их готовить. Разбираемся, какие привычки на кухне стоит пересмотреть, чтобы ваша еда приносила здоровье, а не вред.

Стейк на гриле
Фото: Wikipedia by Nadimtk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стейк на гриле

Миф о пользе продуктов без ГМО

Выбирая продукты с маркировкой "без ГМО", многие считают, что делают выбор в пользу здоровья. Однако шеф-повар Джулиан Будро, обучавшийся по программе Мишлен, утверждает, что такие продукты могут содержать больше пестицидов, консервантов и добавок, чем их ГМО-аналоги. Важно изучать состав на этикетке, а не просто доверять громким маркетинговым заявлениям.

Искусственное мясо — не всегда здоровая альтернатива

Если вы решили отказаться от мяса в пользу его растительных заменителей, стоит знать, что они могут нанести вред здоровью. Шеф-повар Джозеф ВанВагнер из Echelon Kitchen & Bar предупреждает: такие продукты часто содержат много жиров, злаков и являются гиперобработанными. Это нарушает микробиом кишечника, замедляет обмен веществ и делает еду более калорийной, чем настоящее мясо.

Сливочное и растительное масло — осторожнее с количеством

Добавляя масло на глаз, легко переборщить, а это значит лишние калории и вредные жиры. Старайтесь отмерять масло, вместо рафинированных вариантов выбирайте оливковое, масло авокадо или топленое масло.

Антипригарные сковородки — скрытая угроза

По словам Джейми Джонсон, сертифицированного диетолога, при перегреве или царапинах тефлоновые покрытия выделяют опасные химические вещества ПФАС, которые не разлагаются и могут вызвать проблемы со здоровьем. Лучшие альтернативы — чугун, керамика и нержавеющая сталь.

Не все масла одинаково полезны

Использование низкокачественных растительных масел может негативно сказаться на здоровье. Если хотите получить максимум пользы, выбирайте оливковое масло холодного отжима, топлёное масло, кокосовое масло или масло авокадо.

Как правильно ухаживать за чугунной посудой

Чугунные сковороды требуют особого ухода. Их нельзя просто сполоснуть и оставить мокрыми. Чтобы защитить покрытие, мойте их без агрессивных моющих средств, просушивайте на горячей горелке и покрывайте тонким слоем масла.

Не верьте всему, что написано на этикетках

Некоторые продукты позиционируются как полезные, но стоит заглянуть в состав — и реальность оказывается другой. Маркировка "органический" не всегда означает, что весь продукт таким является. Важно искать сертификат USDA Organic, который подтверждает качество.

Овощи любят бережное приготовление

Чем дольше овощи подвергаются термической обработке, тем меньше витаминов и минералов в них остается. Чтобы сохранить максимум пользы, готовьте на пару или слегка обжаривайте.

Соль — друг или враг

Избыток натрия в рационе может привести к задержке жидкости, вздутию живота, нагрузке на почки и обезвоживанию. Старайтесь не пересаливать еду и обращать внимание на скрытую соль в покупных продуктах.

Здоровое питание — это не только выбор правильных продуктов, но и их грамотное приготовление. Следите за этими моментами на кухне, и ваша еда станет не только вкуснее, но и полезнее.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску
Красота и стиль
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Последние материалы
Два простых правила, чтобы цвет волос не вымывался слишком быстро
В КНР выступили против заявлений США о введении дополнительных пошлин
На Украине объявлен сбор "на ядерку". Саддама Хуссейна США убили за похожее
Вы всё ещё тискаете кошку? Вот 4 причины, почему этого лучше не делать
Батарея станет невидимой: 8 способов спрятать радиатор и сохранить тепло — удивитесь результату
Поиск водителей для беспилотников: парадокс или необходимость
Секреты орегано: как пряность помогает бороться с болезнями
Тарзан лишил Королёву 8 марта: певица не ждёт подарков в женский день, и вот почему
Как вырастить ель без саженцев — шаг за шагом из обычной шишки
Вы убиваете свой урожай: ошибки при посадке грядок, которые стоят вам сотен килограммов овощей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.