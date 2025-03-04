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Хлеб — это привычка: а привычки можно менять на более аппетитные

4:32
Еда

Хлеб — привычная часть рациона, но не всегда полезная. Кто-то избегает его из-за глютена, кто-то — из-за рафинированных углеводов. Если вы решили сократить потребление хлеба или заменить его на более лёгкие и полезные продукты, рассказываем, чем его можно заменить без ущерба для вкуса и сытости.

Хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хлеб

Нужно ли отказываться от хлеба

Хлеб — это источник углеводов, которые дают организму энергию. Однако его пищевая ценность зависит от состава. В цельнозерновом хлебе больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в белом. А вот выпечка из рафинированной муки содержит быстрые углеводы, которые могут способствовать резким скачкам сахара в крови и набору веса.

Кроме того, в хлебе есть глютен — белок, содержащийся в злаках. У некоторых людей он вызывает неприятные симптомы: от вздутия до проблем с пищеварением. Если есть подозрение на непереносимость глютена, лучше обратиться к врачу, прежде чем исключать его из рациона.

Альтернативы хлебу

Заменить хлеб можно как привычными продуктами, так и оригинальными вариантами, которые легко приготовить дома.

1. Хлебцы
Калорийность: 370 ккал на 100 г.
Выбирайте хлебцы без сахара, ароматизаторов и трансжиров. Они хорошо сочетаются с паштетами, сыром, хумусом и даже просто с кусочком авокадо.

2. Лаваш
Калорийность: 275 ккал на 100 г.
В его составе только мука, вода и соль. В лаваш можно завернуть мясо, рыбу, овощи или просто есть вместо хлеба к горячим блюдам.

3. Хлеб Иезекииля
Калорийность: 235 ккал на 100 г.
Продукт на основе пророщенных злаков, богатый белком и клетчаткой. Однако он не подходит тем, кто исключает глютен.

4. Кукурузные лепёшки (тортильи)
Калорийность: 217 ккал на 100 г.
Безглютеновая альтернатива для приготовления бутербродов, роллов и пиццы.

5. Цукини
Калорийность: 15 ккал на 100 г.
Обжаренные или запечённые кружочки цукини можно использовать как основу для мини-бутербродов.

6. Салатные листья
Калорийность: 15 ккал на 100 г.
В них можно заворачивать мясо, сыр, овощи — и получится лёгкий, но сытный перекус.

7. Крекеры
Калорийность: 390 ккал на 100 г.
Лучше выбирать цельнозерновые или рисовые, без сахара и ароматизаторов.

8. Творожные бейглы
Калорийность: 200 ккал на 100 г.
Содержат больше белка, чем обычный хлеб, а начинки можно варьировать по вкусу.

Домашние рецепты альтернативного хлеба

Если хочется приготовить замену хлебу самостоятельно, попробуйте эти простые варианты.

1. Домашний лаваш

  • 225 мл воды
  • 400 г пшеничной муки
  • 40 мл растительного масла
  • Соль по вкусу

Воду довести до кипения, посолить. Муку просеять, добавить масло и воду, замесить тесто. Оставить на 30 минут, затем раскатать тонкие лепёшки и обжарить на сухой сковороде.

2. Нутовые лепёшки

  • 250 г нутовой муки
  • 500 мл воды
  • 4 ст. ложки оливкового масла
  • Специи по вкусу

Смешать ингредиенты, дать тесту отдохнуть 20 минут. Обжарить на сковороде, затем запечь в духовке при 220 ℃ в течение 20 минут.

3. Кетохлеб из льняной муки

  • 70 г льняной муки
  • 2 яйца
  • 30 г сливочного масла
  • 10 мл оливкового масла
  • 3 г разрыхлителя
  • Соль, перец, семечки по вкусу

Соединить ингредиенты, выпекать в микроволновке 3-4 минуты при мощности 850-1000 Вт.

Выбирая альтернативу хлебу, можно не только снизить потребление лишних углеводов, но и разнообразить своё питание полезными и вкусными продуктами.

Уточнения

Цукини — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем. По сравнению с другими кабачками плоды цукини ярче окрашены, нежнее на вкус, и устойчивы к длительному хранению. Листья сильно изрезаны, зачастую с узором серебристого оттенка. Происходит из Италии.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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