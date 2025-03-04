Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать вытягивания рассады и вырастить крепкие саженцы
Новый Honda CR-V – гибридный SUV, который заставляет задуматься о смене машины
Секретный код раскрыт: искусственный интеллект предотвратит стресс у копытных
Кто осушает океан? Миллионы лет назад это уже происходило — и причина не та, что вы думаете
Трамп выстрелил в американцев: чем обернутся 25% пошлины на товары из Канады
Простое удобрение из луковой шелухи, которое улучшит ваш урожай
Клава Кока раскрыла секрет: с каким мужчиной она никогда не будет жить
Вашингтон ставит условия: почему Белый дом давит на Украину?
Почему казуара считают самой опасной птицей на Земле

Каша не убежит, но завтрак точно улетит — идеальный рецепт рисовой каши в мультиварке

1:46
Еда

Рисовая каша на молоке — это завтрак, который напоминает детство. Но у многих она выходит то слишком жидкой, то слишком густой, а иногда даже пригорает. К счастью, мультиварка решает все эти проблемы, если знать правильный рецепт. Рассказываем, как приготовить нежную, в меру сладкую и идеально сбалансированную кашу, чтобы она получилась именно такой, как нужно.

мультиварка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мультиварка

Ингредиенты:

  • 1 стакан риса
  • 2 стакана молока
  • 2 стакана воды
  • ⅔ ч. ложки соли
  • 2 ст. ложки сахара
  • Сливочное масло по вкусу

Как готовить:

  1. Промойте рис несколько раз под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной. Это удалит лишний крахмал и сделает кашу нежной, а не липкой.
  2. Залейте молоко и воду в чашу мультиварки, добавьте подготовленный рис.
  3. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте, чтобы все растворилось.
  4. Выберите режим "Каша" или "Молочная каша" и установите время приготовления на 30 минут. Закройте крышку и позвольте мультиварке сделать всю работу за вас.
  5. Готовую кашу подавайте горячей, добавив кусочек сливочного масла для особой нежности.

Советы для идеальной каши:

  • Если хотите, чтобы каша была гуще, уменьшите количество воды. Если наоборот, любите более жидкую текстуру — добавьте немного молока после приготовления.
  • Чтобы разнообразить вкус, добавьте в кашу изюм, орехи, ваниль или корицу.
  • После окончания программы можно оставить кашу на 10 минут в режиме подогрева — так она станет ещё мягче.

А теперь главный вопрос: с вареньем или с медом?

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Экономика и бизнес
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились Аудио 
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Тараканы в доме: как быстро избавиться от этих вредителей
Недвижимость
Тараканы в доме: как быстро избавиться от этих вредителей Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
США перестали давать оружие Украине. Какие будут доказательства? Дмитрий Плотников Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
Секретный код раскрыт: искусственный интеллект предотвратит стресс у копытных
Простое удобрение из луковой шелухи, которое улучшит ваш урожай
Клава Кока раскрыла секрет: с каким мужчиной она никогда не будет жить
Вашингтон ставит условия: почему Белый дом давит на Украину?
Почему казуара считают самой опасной птицей на Земле
Сжигаем жир без тренировок: продукты, которые помогают похудеть
После комы пришлось заново учиться ходить: стендап-комик рассказал о последствиях ДТП
Россия приветствует заявление Трампа о мирном урегулировании на Украине
Ваш голос в голосовой записи вовсе не такой, каким вы его знаете
10-метровый монстр глубин: у берегов Мексики обнаружили редкого веслоноса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.