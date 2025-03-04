Каша не убежит, но завтрак точно улетит — идеальный рецепт рисовой каши в мультиварке

Рисовая каша на молоке — это завтрак, который напоминает детство. Но у многих она выходит то слишком жидкой, то слишком густой, а иногда даже пригорает. К счастью, мультиварка решает все эти проблемы, если знать правильный рецепт. Рассказываем, как приготовить нежную, в меру сладкую и идеально сбалансированную кашу, чтобы она получилась именно такой, как нужно.
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мультиварка
Ингредиенты:
1 стакан риса
2 стакана молока
2 стакана воды
⅔ ч. ложки соли
2 ст. ложки сахара
Сливочное масло по вкусу
Как готовить:
Промойте рис несколько раз под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной. Это удалит лишний крахмал и сделает кашу нежной, а не липкой.
Залейте молоко и воду в чашу мультиварки, добавьте подготовленный рис.
Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте, чтобы все растворилось.
Выберите режим "Каша" или "Молочная каша" и установите время приготовления на 30 минут. Закройте крышку и позвольте мультиварке сделать всю работу за вас.
Готовую кашу подавайте горячей, добавив кусочек сливочного масла для особой нежности.
Советы для идеальной каши:
Если хотите, чтобы каша была гуще, уменьшите количество воды. Если наоборот, любите более жидкую текстуру — добавьте немного молока после приготовления.
Чтобы разнообразить вкус, добавьте в кашу изюм, орехи, ваниль или корицу.
После окончания программы можно оставить кашу на 10 минут в режиме подогрева — так она станет ещё мягче.
А теперь главный вопрос: с вареньем или с медом?
Уточнения
Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.