Каша не убежит, но завтрак точно улетит — идеальный рецепт рисовой каши в мультиварке

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Рисовая каша на молоке — это завтрак, который напоминает детство. Но у многих она выходит то слишком жидкой, то слишком густой, а иногда даже пригорает. К счастью, мультиварка решает все эти проблемы, если знать правильный рецепт. Рассказываем, как приготовить нежную, в меру сладкую и идеально сбалансированную кашу, чтобы она получилась именно такой, как нужно.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky мультиварка

Ингредиенты:

1 стакан риса

2 стакана молока

2 стакана воды

⅔ ч. ложки соли

2 ст. ложки сахара

Сливочное масло по вкусу

Как готовить:

Промойте рис несколько раз под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной. Это удалит лишний крахмал и сделает кашу нежной, а не липкой. Залейте молоко и воду в чашу мультиварки, добавьте подготовленный рис. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте, чтобы все растворилось. Выберите режим "Каша" или "Молочная каша" и установите время приготовления на 30 минут. Закройте крышку и позвольте мультиварке сделать всю работу за вас. Готовую кашу подавайте горячей, добавив кусочек сливочного масла для особой нежности.

Советы для идеальной каши:

Если хотите, чтобы каша была гуще, уменьшите количество воды. Если наоборот, любите более жидкую текстуру — добавьте немного молока после приготовления.

Чтобы разнообразить вкус, добавьте в кашу изюм, орехи, ваниль или корицу.

После окончания программы можно оставить кашу на 10 минут в режиме подогрева — так она станет ещё мягче.

А теперь главный вопрос: с вареньем или с медом?

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.





