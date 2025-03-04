Два белых сыра — две большие разницы: бри и камамбер в сравнении

На первый взгляд эти сыры кажутся почти близнецами: белая плесневая корочка, мягкая серединка и французское происхождение. Но если присмотреться и попробовать, разница становится очевидной. Что делает бри нежным, а камамбер — пикантным?
Первое, что бросается в глаза — оттенок. У бри он светло-молочный, у камамбера — более жёлтый. Различается и консистенция: бри плотный, держит форму при нарезке, а камамбер при комнатной температуре начинает "плыть", становясь тягучим, как густой плавленый сыр.
Размер тоже играет роль: традиционно бри выпускают в больших круглых головках, которые разрезают на куски, а камамбер чаще встречается в небольших порционных кругах.
Оба сыра готовят из коровьего молока с добавлением закваски, ферментов и благородной плесени (Penicillium Candidum). Но есть нюанс: в бри часто добавляют сливки, делая его более жирным (50-60% против 45-50% у камамбера). Это делает бри более калорийным, но и нежным на вкус.
Созревают они тоже по-разному: бри выдерживают 1-2 месяца, камамберу хватает 3-4 недель. Однако в магазины их часто отправляют недозрелыми, так что выбирать стоит те, которые успели "дойти".
Главное отличие — в запахе. Бри отличается лёгким молочно-сливочным ароматом с небольшой кислинкой. Камамбер же более насыщенный, с ярким грибным запахом, который усиливается со временем.
На вкус бри мягче и нежнее, тогда как камамбер более пикантный, с заметной "остринкой", особенно вблизи корочки. Если его немного подержать при комнатной температуре, вкус становится ещё ярче.
Этот сыр универсален:
Лучший вариант — запечь целиком, добавив багет, мёд и орехи. Его также можно сочетать с овощами и грибами, так как они подчеркнут его собственный грибной аромат.
Камамбе́р — сорт мягкого жирного сыра, изготавливаемый из коровьего молока. Имеет цвет от белого до светло-сливочного. Имеет нежный, чуть грибной вкус. Снаружи камамбер покрыт корочкой, образованной культурой Geotrichum candidum, поверх которой растёт белая плесень Penicillium camemberti.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.