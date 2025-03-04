Два белых сыра — две большие разницы: бри и камамбер в сравнении

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На первый взгляд эти сыры кажутся почти близнецами: белая плесневая корочка, мягкая серединка и французское происхождение. Но если присмотреться и попробовать, разница становится очевидной. Что делает бри нежным, а камамбер — пикантным?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камамбер

Цвет, текстура и размер: кто кого

Первое, что бросается в глаза — оттенок. У бри он светло-молочный, у камамбера — более жёлтый. Различается и консистенция: бри плотный, держит форму при нарезке, а камамбер при комнатной температуре начинает "плыть", становясь тягучим, как густой плавленый сыр.

Размер тоже играет роль: традиционно бри выпускают в больших круглых головках, которые разрезают на куски, а камамбер чаще встречается в небольших порционных кругах.

Состав и выдержка: в чём разница

Оба сыра готовят из коровьего молока с добавлением закваски, ферментов и благородной плесени (Penicillium Candidum). Но есть нюанс: в бри часто добавляют сливки, делая его более жирным (50-60% против 45-50% у камамбера). Это делает бри более калорийным, но и нежным на вкус.

Созревают они тоже по-разному: бри выдерживают 1-2 месяца, камамберу хватает 3-4 недель. Однако в магазины их часто отправляют недозрелыми, так что выбирать стоит те, которые успели "дойти".

Аромат и вкус: кто на что горазд

Главное отличие — в запахе. Бри отличается лёгким молочно-сливочным ароматом с небольшой кислинкой. Камамбер же более насыщенный, с ярким грибным запахом, который усиливается со временем.

На вкус бри мягче и нежнее, тогда как камамбер более пикантный, с заметной "остринкой", особенно вблизи корочки. Если его немного подержать при комнатной температуре, вкус становится ещё ярче.

Как есть бри

Этот сыр универсален:

Подойдёт к фруктам — грушам, инжиру, яблокам.

Отлично сочетается с мёдом, орехами и ягодами.

Можно есть с хрустящим хлебом, брускеттами, запекать с клюквой.

Прекрасно дополняет белые сухие и игристые вина.

Как есть камамбер

Лучший вариант — запечь целиком, добавив багет, мёд и орехи. Его также можно сочетать с овощами и грибами, так как они подчеркнут его собственный грибной аромат.

Уточнения

Камамбе́р — сорт мягкого жирного сыра, изготавливаемый из коровьего молока. Имеет цвет от белого до светло-сливочного. Имеет нежный, чуть грибной вкус. Снаружи камамбер покрыт корочкой, образованной культурой Geotrichum candidum, поверх которой растёт белая плесень Penicillium camemberti.



