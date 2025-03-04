Запах детства: блюда из школьного меню, которые вызывают эмоции

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Школьные столовые — место, где встречались не только одноклассники, но и кулинарные шедевры, которые у одних вызывали восторг, а у других — ужас. От сосисок в тесте до загадочных котлет — эти блюда стали частью детства каждого.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Школьная столовая

1.Сосиска в тесте — классика школьного перекуса

Её покупали на переменах и ели с друзьями, запивая компотом. Нередко ученики договаривались с одноклассниками, чтобы те заранее покупали эту выпечку, пока была очередь.

2.Молочная лапша — любовь или ненависть

Для одних — нежный суп из детства, для других — блюдо, которое они старались избежать. Особенно, если в тарелке попадалась молочная плёнка.

3.Салат "Витаминный" — в чём секрет столовских поваров?

Капуста, морковь, масло и соль. Простой состав, но дома повторить тот самый вкус не получалось. Вероятно, секрет в том, что салат какое-то время "настаивался".

4.Компот из сухофруктов — ностальгия или кошмар

Для большинства это был вкусный напиток с балансом сладости и кислинки. Но если в нём попадались червячки, удовольствие заканчивалось.

5.Макароны с подливой — недорогой хит школьных обедов

Школьники были готовы даже протестовать, если цена этого блюда повышалась. Простая, но любимая еда, особенно в голодные перемены.

6.Мини-пицца — неаполитанцы бы удивились

Колбаса, тесто, кетчуп — и этого было достаточно, чтобы пицца пользовалась бешеной популярностью. Достать её удавалось не всем — в буфетах выстраивались длинные очереди.

7.Каша "Дружба" — неожиданно вкусное сочетание

Рис и пшено варили на молоке, добавляли изюм или курагу. Дома её мало кто готовил, но в школе она казалась особенно вкусной.

8.Пирожное "Полоска" — сначала непонятно, потом — любовь

Многие сначала не обращали на него внимания, а потом не могли оторваться от мягкого песочного теста с джемовой прослойкой.

9.Тот самый омлет — высокий, воздушный, холодный

Порезанный прямоугольниками и с поджаренной корочкой. Его либо любили, либо ели через силу.

10.Язычки с сахаром — чем слаще, тем лучше

Хрустящие, слоёные или карамелизированные — их ели и на завтрак, и на переменах.

11.Котлеты — самые загадочные блюда школьной столовой

Куриные, мясные, а иногда рыбные, вызывающие массу вопросов. Некоторые из них были настолько сухими, что их просто пытались спрятать от учителей.

12.Творожная запеканка с изюмом — нежность на завтрак

В сочетании со сметаной или сгущёнкой это было одно из самых долгожданных блюд.

13.Какао с плёнкой — за или против

Напиток был вкусным, но с плёнкой сталкивался каждый. Кто-то спокойно пил, а кто-то отдавал свою кружку одноклассникам.

14.Булочка с повидлом — вариации на любой вкус

Рогалики, ватрушки, пирожки — они были разными, но одинаково вкусными.

15.Песочное кольцо с орехами — любимый десерт учителей

Считалось взрослым угощением, но и среди школьников у него были свои фанаты.

Уточнения

Столо́вая — предприятие общественного питания. Общедоступные столовые обслуживают всех желающих во время работы заведения.



