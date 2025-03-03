Калории те же, но цена выше: стоит ли менять белый сахар на тростниковый

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Один кажется более натуральным, другой — привычным, но есть ли между ними принципиальная разница? Многие уверены, что коричневый тростниковый сахар полезнее белого, но на самом деле различия между ними куда менее значительны, чем кажется. Разбираемся, стоит ли переплачивать за "здоровый" вариант или это просто маркетинговый ход.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваза с сахаром

Как получают тростниковый и свекольный сахар

Тростниковый сахар делают из сахарного тростника: стебли измельчают, отжимают сок, очищают, выпаривают и кристаллизуют.

Свекольный сахар производят из сахарной свёклы — процесс более сложный, но конечный продукт получается таким же сладким.

Тростниковый сахар бывает рафинированным (белым) и нерафинированным (коричневым). Второй сохраняет золотистый цвет и лёгкий карамельный вкус за счёт мелассы (патоки).

В чём отличие тростникового сахара от обычного

Цвет и вкус. Коричневый сахар имеет карамельный оттенок и аромат, а белый просто сладкий.

Состав. Тростниковый сахар содержит немного больше минералов (кальций, цинк, медь, селен), но разница настолько мала, что на здоровье это не влияет.

Калорийность. 100 г тростникового сахара — 380 ккал, свекольного — 387 ккал. Разница минимальна.

Использование. Тростниковый сахар дороже, но подходит для тех же целей: выпечки, напитков, маринадов и соусов.

Стоит ли покупать тростниковый сахар

Если важен вкус, например, в кофе, чае или коктейлях — да. Если просто нужна сладость — смысла в переплате нет.

Как хранить тростниковый сахар

Лучше держать его в сухом месте, в плотно закрытой ёмкости, чтобы избежать намокания.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.



