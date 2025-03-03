Калории те же, но цена выше: стоит ли менять белый сахар на тростниковый

Один кажется более натуральным, другой — привычным, но есть ли между ними принципиальная разница? Многие уверены, что коричневый тростниковый сахар полезнее белого, но на самом деле различия между ними куда менее значительны, чем кажется. Разбираемся, стоит ли переплачивать за "здоровый" вариант или это просто маркетинговый ход.
Тростниковый сахар бывает рафинированным (белым) и нерафинированным (коричневым). Второй сохраняет золотистый цвет и лёгкий карамельный вкус за счёт мелассы (патоки).
Если важен вкус, например, в кофе, чае или коктейлях — да. Если просто нужна сладость — смысла в переплате нет.
Лучше держать его в сухом месте, в плотно закрытой ёмкости, чтобы избежать намокания.
Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.
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