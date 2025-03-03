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Пена в кастрюле: главный страх хозяек или безобидное явление

2:06
Еда

Бульон — основа множества блюд, но вокруг него ходит немало мифов. Один из самых популярных касается пены: одни уверены, что в ней скопились все вредные вещества, включая антибиотики, и от неё нужно немедленно избавляться. Другие считают её ценным источником белка и даже сравнивают с суперфудами. Где правда и стоит ли вообще беспокоиться по этому поводу?

Бульон в кастрюле
Фото: commons.wikimedia.org by F Ceragioli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бульон в кастрюле

Что такое пена в бульоне

Пена, которая образуется при варке мяса или птицы, состоит в основном из свернувшихся белков — альбуминов и миоглобина. Также в ней могут быть жировые частицы и примеси, например, остатки крови, из-за чего она иногда приобретает сероватый или коричневый оттенок.

Есть ли в пене антибиотики

Производители обязаны контролировать уровень антибиотиков в мясе, поэтому их остаточное количество не представляет опасности для здоровья. Более того, варка частично разрушает эти вещества, а саму пену они и вовсе не накапливают.

Однако, если регулярно покупать мясо у сомнительных производителей, можно столкнуться с продуктами, в которых нормы не соблюдаются. В таком случае риск устойчивости к антибиотикам возрастает, но сам бульон тут ни при чём.

Когда стоит снимать пену

Главная причина — чисто эстетическая. Если хочется получить прозрачный бульон, пену лучше убрать, ведь она делает жидкость мутной.

В европейской кухне процесс удаления пены даже получил отдельное название — écumer. В азиатских традициях, например, китайской или вьетнамской, мясо перед приготовлением бульона предварительно отваривают и промывают, чтобы убрать первые примеси.

А есть ли польза от пены

Некоторые считают, что в пене содержатся важные питательные вещества, но это миф. Главные полезные компоненты (аминокислоты, коллаген, минералы) остаются в самом бульоне и мясе, а не оседают на поверхности в виде пены.

Уточнения

Бульо́н — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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