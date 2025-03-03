ПП-блины, которые не рвутся и не липнут – секрет прост, но о нём мало кто знает

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Полезные блинчики без пшеничной муки и сахара — отличный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусных завтраков. Эти блины получаются мягкими, пластичными и отлично подходят как для сладких, так и для несладких начинок.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain диета

Что понадобится:

Яйца — 2 шт.

Кефир 1% жирности — 200 мл

Соль — 1 щепотка

Подсластитель (фитпарад) — 7-8 г

Мука рисовая — 50 г

Мука овсяная — 50 г

Кипяток — 200 мл

Сода — 1/2 ч. ложки

Растительное масло — 5 мл + для смазывания сковороды

Как приготовить:

В глубокой миске взбейте яйца с тёплым кефиром, добавьте соль и подсластитель. Всыпьте рисовую и овсяную муку, тщательно перемешайте венчиком. В отдельной ёмкости соедините кипяток с содой и влейте тонкой струйкой в тесто, постоянно помешивая. Добавьте растительное масло, размешайте, оставьте тесто на 20-25 минут, затем ещё раз перемешайте. Хорошо разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте её маслом и выпекайте блины до румяности с обеих сторон.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

