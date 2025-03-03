ПП-блины, которые не рвутся и не липнут – секрет прост, но о нём мало кто знает

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1:17
Еда

Полезные блинчики без пшеничной муки и сахара — отличный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусных завтраков. Эти блины получаются мягкими, пластичными и отлично подходят как для сладких, так и для несладких начинок.

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Что понадобится:

  • Яйца — 2 шт.
  • Кефир 1% жирности — 200 мл
  • Соль — 1 щепотка
  • Подсластитель (фитпарад) — 7-8 г
  • Мука рисовая — 50 г
  • Мука овсяная — 50 г
  • Кипяток — 200 мл
  • Сода — 1/2 ч. ложки
  • Растительное масло — 5 мл + для смазывания сковороды

Как приготовить:

  1. В глубокой миске взбейте яйца с тёплым кефиром, добавьте соль и подсластитель.
  2. Всыпьте рисовую и овсяную муку, тщательно перемешайте венчиком.
  3. В отдельной ёмкости соедините кипяток с содой и влейте тонкой струйкой в тесто, постоянно помешивая.
  4. Добавьте растительное масло, размешайте, оставьте тесто на 20-25 минут, затем ещё раз перемешайте.
  5. Хорошо разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте её маслом и выпекайте блины до румяности с обеих сторон.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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