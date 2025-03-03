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Мясо для детей: что действительно полезно, а что просто привычка родителей

3:51
Еда

Мясо — важный источник белка, витаминов и минералов для растущего организма. Оно поддерживает нормальный рост, укрепляет иммунитет и помогает в развитии мозга. Однако не все его виды одинаково полезны для детей, а неправильное приготовление может свести на нет все полезные свойства. Разбираемся, какое мясо стоит включать в детский рацион, как его готовить и каких ошибок избегать.

Дети
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дети

Сколько мяса нужно ребёнку в день

Дошкольникам (3-7 лет) рекомендуется употреблять 120 граммов мяса в сутки, но не ежедневно, а 4-5 раз в неделю.

Белок важен для детского организма, но его можно получать не только из мяса. Полезные альтернативы — рыба, яйца, орехи, бобовые. Оптимальное сочетание животного и растительного белка — 60/40 или 50/50.

Недостаток мяса в рационе может привести к замедлению роста, ослаблению иммунитета и снижению когнитивных функций. Однако чрезмерное употребление тоже нежелательно, так как создаёт дополнительную нагрузку на печень и почки.

Какое мясо полезно для детей

Мясо бывает красным (богатое железом и жирными кислотами) и белым (легко усваивается). Важно включать в детский рацион оба вида.

  • Индейка (грудка). Маложирное мясо с низким содержанием холестерина и большим количеством триптофана — аминокислоты, необходимой для хорошего сна и настроения.
  • Крольчатина. Чемпион по содержанию белка, легко переваривается.
  • Говядина. Источник железа и витамина B12. Выбирайте постные части (вырезка, бедро), готовьте 1-2 раза в неделю.
  • Телятина. Более нежное мясо, чем говядина, содержит меньше соединительных волокон.
  • Куриная грудка. Диетический продукт, богатый витаминами B6 и B3, подходит для детей с чувствительным пищеварением.
  • Постная свинина. Богата магнием, цинком и витаминами группы B.
  • Субпродукты (печень, сердце, язык). Содержат цинк, медь и марганец, полезные для формирования костной ткани.

Как правильно готовить мясо

Лучшие способы приготовления:

  • Варка — сохраняет максимум полезных веществ.
  • Запекание — делает мясо мягким и ароматным.
  • Приготовление на пару — максимально полезный способ.

Чего стоит избегать:

  • Жарки — в корочке накапливаются канцерогены.
  • Гриля с жиром — при его плавлении выделяются вредные вещества.
  • Готовых мясных продуктов (сосисок, колбас, ветчины). В них много соли, жира и консервантов.

Перед варкой рекомендуется сливать первый бульон - это поможет удалить остатки гормонов и антибиотиков.

Как избежать ошибок при приготовлении

  • Срезайте лишний жир перед готовкой.
  • Используйте фарш, чтобы блюдо было легче пережёвывать.
  • Не заменяйте мясо колбасными изделиями - их пищевая ценность ниже, а вредных добавок больше.
  • Не исключайте мясо из рациона полностью - это может привести к дефициту аминокислот и железа.

Полезные мясные блюда для детей

  • Фрикадельки из индейки - легко усваиваются, подходят даже для младших дошкольников.
  • Гуляш из телятины - сочное и питательное блюдо.
  • Паровые котлеты из свинины - сохраняют максимум пользы.
  • Куриное суфле - мягкое и воздушное, идеально для детей.
  • Печеночные оладьи - источник железа, особенно полезны при склонности к анемии.

Уточнения

Рацион  — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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