Мясо для детей: что действительно полезно, а что просто привычка родителей

3:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо — важный источник белка, витаминов и минералов для растущего организма. Оно поддерживает нормальный рост, укрепляет иммунитет и помогает в развитии мозга. Однако не все его виды одинаково полезны для детей, а неправильное приготовление может свести на нет все полезные свойства. Разбираемся, какое мясо стоит включать в детский рацион, как его готовить и каких ошибок избегать.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дети

Сколько мяса нужно ребёнку в день

Дошкольникам (3-7 лет) рекомендуется употреблять 120 граммов мяса в сутки, но не ежедневно, а 4-5 раз в неделю.

Белок важен для детского организма, но его можно получать не только из мяса. Полезные альтернативы — рыба, яйца, орехи, бобовые. Оптимальное сочетание животного и растительного белка — 60/40 или 50/50.

Недостаток мяса в рационе может привести к замедлению роста, ослаблению иммунитета и снижению когнитивных функций. Однако чрезмерное употребление тоже нежелательно, так как создаёт дополнительную нагрузку на печень и почки.

Какое мясо полезно для детей

Мясо бывает красным (богатое железом и жирными кислотами) и белым (легко усваивается). Важно включать в детский рацион оба вида.

Индейка (грудка). Маложирное мясо с низким содержанием холестерина и большим количеством триптофана — аминокислоты, необходимой для хорошего сна и настроения.

Крольчатина. Чемпион по содержанию белка, легко переваривается.

Говядина. Источник железа и витамина B12. Выбирайте постные части (вырезка, бедро), готовьте 1-2 раза в неделю.

Телятина. Более нежное мясо, чем говядина, содержит меньше соединительных волокон.

Куриная грудка. Диетический продукт, богатый витаминами B6 и B3, подходит для детей с чувствительным пищеварением.

Постная свинина. Богата магнием, цинком и витаминами группы B.

Субпродукты (печень, сердце, язык). Содержат цинк, медь и марганец, полезные для формирования костной ткани.

Как правильно готовить мясо

Лучшие способы приготовления:

Варка — сохраняет максимум полезных веществ.

Запекание — делает мясо мягким и ароматным.

Приготовление на пару — максимально полезный способ.

Чего стоит избегать:

Жарки — в корочке накапливаются канцерогены.

Гриля с жиром — при его плавлении выделяются вредные вещества.

Готовых мясных продуктов (сосисок, колбас, ветчины). В них много соли, жира и консервантов.

Перед варкой рекомендуется сливать первый бульон - это поможет удалить остатки гормонов и антибиотиков.

Как избежать ошибок при приготовлении

Срезайте лишний жир перед готовкой.

Используйте фарш, чтобы блюдо было легче пережёвывать.

Не заменяйте мясо колбасными изделиями - их пищевая ценность ниже, а вредных добавок больше.

Не исключайте мясо из рациона полностью - это может привести к дефициту аминокислот и железа.

Полезные мясные блюда для детей

Фрикадельки из индейки - легко усваиваются, подходят даже для младших дошкольников.

Гуляш из телятины - сочное и питательное блюдо.

Паровые котлеты из свинины - сохраняют максимум пользы.

Куриное суфле - мягкое и воздушное, идеально для детей.

Печеночные оладьи - источник железа, особенно полезны при склонности к анемии.

Уточнения

Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.



