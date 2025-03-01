Соевый соус: скрытая опасность или польза? Врач раскрывает правду

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Соевый соус — отличное дополнение к восточной кухне и часто используется для маринования мяса. Но насколько он полезен? На этот вопрос отвечает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ соевый соус

В интервью для сайта "Едим Дома" эксперт подчеркнула, что соевый соус содержит соль, а иногда и сахар, что может привести к задержке жидкости в организме. Кроме того, его компоненты могут спровоцировать обострение гастрита и панкреатита, так как они раздражают слизистую оболочку.

Также в состав соуса могут входить усилители вкуса, которые имеют канцерогенные свойства и могут вызвать другие негативные последствия. Однако фитоэстрогены, содержащиеся в соусе, могут оказать положительное воздействие на женщин, помогая справиться с симптомами менопаузы.

"Изофлавоны в составе могут помочь снизить уровень холестерина", — добавила врач.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.



