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Соевый соус: скрытая опасность или польза? Врач раскрывает правду

0:59
Еда

Соевый соус — отличное дополнение к восточной кухне и часто используется для маринования мяса. Но насколько он полезен? На этот вопрос отвечает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

соевый соус
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
соевый соус

В интервью для сайта "Едим Дома" эксперт подчеркнула, что соевый соус содержит соль, а иногда и сахар, что может привести к задержке жидкости в организме. Кроме того, его компоненты могут спровоцировать обострение гастрита и панкреатита, так как они раздражают слизистую оболочку.

Также в состав соуса могут входить усилители вкуса, которые имеют канцерогенные свойства и могут вызвать другие негативные последствия. Однако фитоэстрогены, содержащиеся в соусе, могут оказать положительное воздействие на женщин, помогая справиться с симптомами менопаузы.

"Изофлавоны в составе могут помочь снизить уровень холестерина", — добавила врач.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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