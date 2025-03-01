Худеем по-французски: эндивий — минимум калорий, максимум пользы!

Эндивий — зимний овощ, популярный во Франции и Бельгии. Он занимает первое место по количеству потребляемых овощей после помидоров и моркови.
Эндивий содержит мало калорий и много воды, что делает его отличным выбором для похудения.
Эндивий богат клетчаткой, калием и кальцием. Он также содержит витамины С и В9, которые важны для здоровья. Витамин С является антиоксидантом и укрепляет иммунную систему, а витамин В9 особенно полезен для беременных женщин.
Эндивий можно употреблять в сыром виде в салатах или готовить. Приготовленный эндивий подходит для тушеных, запеченных блюд и супов. Его слегка горьковатый вкус смягчается при приготовлении, делая его более доступным для гурманов.
Эндивий доступен круглый год, но его полный сезон приходится на период с октября по апрель. Его можно найти на прилавках круглый год, но в сезон он особенно популярен.
Энди́вий или Цикорий салатный (лат. Cichórium endívia) — вид травянистых растений из рода Цикорий семейства Астровые (Asteraceae).
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