Не пьёте молоко? Этот чай подарит вам кальций и укрепит здоровье

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Кальций — это ключевой минерал для здоровья наших костей, но его дефицит наблюдается у многих людей.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ шелковица

Здоровые кости

Рекомендуется включать в рацион молочные продукты, так как они являются отличным источником этого полезного минерала. Однако, если вы не любите молочные продукты или страдаете от непереносимости лактозы, не переживайте — есть и другие варианты.

Один из способов получить необходимое количество кальция — это пить чай из листьев чёрной шелковицы, известный также как чай из карликовой ежевики.

Этот чай является настоящей находкой для организма. Он содержит в 22 раза больше кальция, чем коровье молоко. Чёрная шелковица — это растение, которое находит широкое применение в медицине.

Иммунная система

Регулярное употребление черного шелковичного чая поможет укрепить ваши кости, так как черная шелковица обеспечивает организм достаточным количеством кальция.

Но шелковица ценна не только из-за кальция. Листья чёрной шелковицы богаты антиоксидантами, которые защищают наш организм от окислительного стресса и воздействия свободных радикалов. Они также способствуют укреплению иммунной системы.

Кроме того, чай из листьев чёрной шелковицы помогает регулировать уровень сахара в крови и предотвращает его колебания. Это особенно полезно для людей с повышенным уровнем холестерина.

Чёрная шелковица также поддерживает сердечно-сосудистую систему, снижает воспаления и избавляет от болей в суставах. Чай ускоряет обмен веществ и может помочь в процессе снижения веса. Если вы еще не пробовали этот чай, сейчас самое время начать и включить его в свой повседневный рацион, сообщает издание Dotyk.

Приготовить чай достаточно просто. Добавьте 1-2 столовые ложки сушёных листьев чёрной шелковицы в 500 мл кипящей воды и дайте покипеть еще 5 минут. Затем процедите и пейте тёплым. Чай можно подсластить мёдом или сахаром.

Уточнения

Лакто́за — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.

