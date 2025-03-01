27 здоровых перекуса, которые не навредят фигуре, но дадут много белка

Перекусы — важная часть рациона, которая помогает поддерживать энергию в течение дня, особенно во второй половине, когда она может снижаться. Сбалансированные перекусы также обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Для тех, кто не получает достаточно белка с основной едой, перекусы с высоким содержанием белка — отличный способ восполнить дефицит.
Белок важен для здоровья: он помогает строить мышцы, контролирует чувство сытости, поддерживает здоровье костей, регулирует гормоны и укрепляет иммунитет. Однако многие привычные перекусы, такие как чипсы или печенье, содержат мало белка.
Чтобы найти полезные перекусы, богатые белком, стоит обратить внимание на орехи, ореховые пасты, молочные продукты, бобовые, соевые продукты и семена. Яйца, говядина и рыба также могут стать отличными источниками белка, сообщает британское издание Today.
Вот 28 вкусных и питательных перекусов, содержащих не менее 7 граммов белка:
Протеиновые хлопья и гранола — отличный выбор для сытного перекуса. Порция хлопьев содержит около 10 граммов белка, а обычное молоко добавляет ещё 8 граммов на чашку.
Фруктовый смузи — ещё один способ включить больше белка в свой рацион. Вы можете использовать протеиновый порошок, йогурт, орехи или семена для увеличения количества белка.
Козий сыр, ржаные хлебцы и зёрна граната
Намажьте 30 граммов козьего сыра на два ржаных хлебца и посыпьте их сочными зёрнами граната. Это даст вам 8 граммов белка.
Салями и огурцы. Унция салями, приготовленной без нитратов, содержит 7 граммов белка. Подавайте её с гарниром из хрустящих стеблей огурца.
Яичная лепёшка, сыр и ломтики яблока. Эти лепёшки из яичных белков можно использовать как тортилью. Они содержат 5 граммов белка на лепёшку. Наполните одну лепёшку 2 столовыми ложками тёртого сыра, разогрейте в микроволновке до расплавления и добавьте свежие ломтики яблок.
Блины и клубника. Разогрейте покупной блинчик (1 штука) на сковороде и наполните его 1 чашкой нарезанной клубники. Это даст вам 7 граммов белка.
Жареный нут. Порция жареного нута (1/2 чашки) содержит 7 граммов белка. Этот перекус идеален для поездки на работу или в офис.
Скир и черника. Исландский процеженный йогурт (скир) богат белком: 16 граммов на 150-граммовый контейнер. Добавьте к нему чашку черники для бодрящего перекуса, стимулирующего работу мозга.
Сырные чипсы и виноград. 1 унция сырных чипсов (из настоящего сыра) содержит 13 граммов белка. Сочетайте их с 3/4 чашки винограда для освежающего перекуса.
Жареные эдамаме и банан. Жареные эдамаме (половина чашки) содержат 11 граммов белка. С бананом (половинка штуки) они станут отличным перекусом после тренировки.
Рикотта, малина и мёд. Смешайте 1/2 стакана частично обезжиренной рикотты с 1/2 стакана свежей малины и капелькой мёда. Этот кремовый перекус содержит 16 граммов белка.
Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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