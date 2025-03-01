Продукты, которые делают нас тревожными: что исключить из рациона, чтобы снизить уровень стресса

Вы когда-нибудь испытывали необъяснимое напряжение? Или замечали, что тревога нарастает без видимых причин? Возможно, корень проблемы кроется не в стрессах на работе, повседневных заботах или личных проблемах, а в вашем рационе.
Наш мозг очень чувствителен к продуктам, которые мы едим. Они могут быть как союзниками в борьбе с тревожностью и стрессом, так и их злейшими врагами. Некоторые продукты способны истощать нервную систему, повышать уровень кортизола — гормона стресса, и вызывать резкие перепады настроения. В результате вместо спокойствия и энергии мы попадаем в замкнутый круг раздражительности, усталости и беспокойства.
Хорошая новость: небольшие изменения в питании могут помочь снизить уровень стресса и улучшить самочувствие. Но для этого нужно понять, какие продукты негативно влияют на нервную систему и почему их лучше избегать, пишет болгарское издание Edna.
Продукты, усиливающие тревожность и беспокойство
Чтобы снизить уровень стресса и вернуть внутреннее равновесие, стоит пересмотреть свой рацион. Избегайте или ограничивайте потребление этих продуктов, чтобы улучшить самочувствие и эмоциональное состояние.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.
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