Продукты, которые делают нас тревожными: что исключить из рациона, чтобы снизить уровень стресса

3:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь испытывали необъяснимое напряжение? Или замечали, что тревога нарастает без видимых причин? Возможно, корень проблемы кроется не в стрессах на работе, повседневных заботах или личных проблемах, а в вашем рационе.

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Наш мозг очень чувствителен к продуктам, которые мы едим. Они могут быть как союзниками в борьбе с тревожностью и стрессом, так и их злейшими врагами. Некоторые продукты способны истощать нервную систему, повышать уровень кортизола — гормона стресса, и вызывать резкие перепады настроения. В результате вместо спокойствия и энергии мы попадаем в замкнутый круг раздражительности, усталости и беспокойства.

Хорошая новость: небольшие изменения в питании могут помочь снизить уровень стресса и улучшить самочувствие. Но для этого нужно понять, какие продукты негативно влияют на нервную систему и почему их лучше избегать, пишет болгарское издание Edna.

Продукты, усиливающие тревожность и беспокойство

Сахар и обработанные углеводы. Избыток сахара вызывает резкие колебания уровня сахара в крови, что может привести к чувству тревоги, раздражительности и усталости. Обработанные углеводы, такие как белый хлеб, макароны и сладости, дают временный прилив энергии, который быстро сменяется упадком сил и плохим настроением. Кофеин. Умеренное потребление кофе может быть полезным, но чрезмерное увлечение кофеиносодержащими напитками, такими как кофе, энергетики и крепкий чай, может вызвать повышенную нервозность, бессонницу и учащенное сердцебиение. Кофеин стимулирует нервную систему, увеличивая выработку адреналина, что усиливает беспокойство и стресс. Алкоголь. Некоторые считают алкоголь средством для расслабления, но в долгосрочной перспективе он действует противоположным образом. Алкоголь нарушает баланс нейротрансмиттеров в мозге, что усиливает тревожность и может привести к проблемам со сном. Обработанные и жареные продукты. Фастфуд, чипсы и жареная пища, богатые трансжирами и насыщенными жирами, усиливают воспалительные процессы в организме и негативно влияют на работу мозга. Регулярное употребление таких продуктов увеличивает риск развития депрессии и тревожности. Искусственные подсластители и ароматизаторы. Аспартам и глутамат натрия (MSG), часто используемые в газированных напитках и обработанных продуктах, могут нарушить химический баланс в мозге, вызывая головные боли, раздражительность и даже депрессию. Обработанное мясо. Колбасы, бекон и другие мясные продукты содержат консерванты, натрий и нитраты, которые могут ухудшать кровообращение и негативно влиять на нервную систему. Высокое потребление натрия приводит к повышению артериального давления и стрессу для организма.

Чтобы снизить уровень стресса и вернуть внутреннее равновесие, стоит пересмотреть свой рацион. Избегайте или ограничивайте потребление этих продуктов, чтобы улучшить самочувствие и эмоциональное состояние.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).



Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

