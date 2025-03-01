Яйца с двойным желтком: суеверие или научный факт

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

В природе встречаются яйца с двумя желтками вместо одного. Обычно в яйце содержится один желток и один белок, но иногда внутри белка можно обнаружить два желтка.

Фото: commons.wikimedia.org by Ordubadlixan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ яйцо

Эксперты рекомендуют употреблять больше яиц, но как наличие двух желтков влияет на их качество и происхождение? Может ли это изменить наше отношение к таким яйцам?

Согласно поверьям, яйцо с двойным желтком сулит брак или рождение близнецов. Однако наука предлагает более рациональное объяснение.

Два желтка в яйце не указывают на его качество или условия, в которых оно было произведено. Важным фактором является возраст курицы. У молодых кур часто наблюдаются гормональные колебания, из-за чего они могут нести яйца с двумя желтками. Такие яйца абсолютно безопасны для употребления, сообщает t-online.de.

Как образуются яйца с двумя желтками?

Процесс формирования яйца начинается с яйцеклетки, которая затем окружается белком, подскорлупной оболочкой и скорлупой. У молодых кур гормональные всплески могут привести к выходу двух яйцеклеток одновременно. Однако организм курицы воспринимает их как один желток, покрытый белком и скорлупой.

Как определить, что в яйце два желтка?

Яйца с двумя желтками обычно крупнее обычных. Они могут продаваться вместе с одножелтковыми яйцами, особенно если их вес превышает 76 граммов. Такие яйца часто можно найти на фермерских рынках или в магазинах органических продуктов.

Польза яиц

Яйца являются ценным источником питательных веществ. Они содержат холин, который редко встречается в современном рационе, и могут способствовать снижению веса при употреблении вечером.

Яйца богаты белком, жирами и важными витаминами, при этом содержат относительно мало калорий. Они могут укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить зрение и поддержать общее здоровье.

Таким образом, наличие двух желтков в яйце не должно вызывать беспокойства. Эти яйца не уступают по качеству обычным и могут стать полезным дополнением к вашему рациону.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Желто́к — дейтоплазма, питательные вещества, накапливающиеся в яйцеклетке животных и человека в виде зёрен или пластинок, которые иногда сливаются в сплошную желточную массу (у насекомых, костистых рыб, птиц и др.).

