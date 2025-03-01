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Финики против гипертонии: как сладкий суперфуд может помочь вашему сердцу

Еда

Высокое артериальное давление, или гипертония, часто называют "молчаливым убийцей", поскольку оно может долгое время протекать бессимптомно, но при этом значительно повышает риск серьезных осложнений, включая инсульт, инфаркт и заболевания сосудов. В Чешской Республике около 35% взрослых в возрасте от 25 до 64 лет имеют повышенное артериальное давление.

Сладкий финик
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сладкий финик

Важно помнить, что гипертонию необходимо контролировать. Помимо медикаментозного лечения, важную роль в этом процессе играет здоровый образ жизни и правильное питание. Один из продуктов, который может помочь в борьбе с гипертонией, — это сладкие финики.

Финики — суперпродукт для здоровья

Финики, известные с древних времен, являются источником множества полезных веществ, включая калий, магний и клетчатку. Они помогают снижать артериальное давление и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, сообщает чешское издание Denik.cz.

Калий — один из ключевых минералов, регулирующих кровяное давление. Он помогает выводить натрий из организма, что способствует снижению артериального давления. Финики, особенно марокканские сорта, такие как меджул, содержат большое количество калия.

Магний также играет важную роль в поддержании нормального артериального давления. Он помогает регулировать мышечную функцию, сердечный ритм и дыхание, что делает его важным элементом для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, финики богаты клетчаткой, которая способствует снижению уровня "плохого" холестерина. Клетчатка помогает связывать холестерин и препятствовать его всасыванию в кровоток, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько фиников можно есть в день?

Финики — высококалорийный продукт, содержащий около 157 калорий на 100 граммов в свежем виде и более 300 калорий в сушеном. Несмотря на это, они являются ценным источником питательных веществ.

Эксперты рекомендуют съедать около 100 граммов (или примерно горсть) фиников в день. Это количество обеспечивает организм необходимыми питательными веществами без излишнего потребления сахара и калорий.

Важные нюансы

Финики, как и любой другой продукт, могут вызывать аллергические реакции, особенно если они содержат сульфиты. Людям с аллергией на эти вещества следует избегать употребления фиников. Также важно учитывать высокое содержание сахара в финиках, особенно в сушеном виде.

Финики — полезный и вкусный продукт, который может стать частью здорового рациона. Они богаты калием, магнием и клетчаткой, что делает их отличным выбором для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и контроля артериального давления. Однако, как и любой продукт, финики следует употреблять в умеренных количествах, учитывая их высокую калорийность и возможное содержание аллергенов.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). 

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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