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Опасный шоколад из Дубая: немецкие власти предупреждают о серьёзной угрозе для здоровья

1:54
Еда

Немецкие власти сообщили Европейской системе быстрого оповещения о продуктах питания (RASFF) о возможной угрозе для здоровья, связанной с шоколадом, произведенным в Объединенных Арабских Эмиратах. Хотя официального отзыва продукции еще не было, ожидается, что он будет опубликован в ближайшее время.

Расследование показало, что в шоколаде, произведенном в Дубае, обнаружены высокие уровни глицидиловых эфиров жирных кислот. Эти вещества, образующиеся в процессе рафинации растительных масел, считаются потенциально канцерогенными, сообщает греческое издание Cibum.

Согласно исследованию, глицидиловые эфиры жирных кислот были выявлены в шести из восьми видов шоколада, импортированных из Дубая. Основной источник загрязнения — пальмовое масло, которое особенно подвержено образованию этих вредных веществ. Однако существуют технологии, позволяющие значительно снизить содержание глицидиловых эфиров в масле.

В Регламенте ЕС 2023/915 установлены максимально допустимые уровни глицидиловых эфиров в пальмовом масле — 1000 мкг/кг. Продукция, превышающая эти значения, не может быть допущена на рынок.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) отмечает, что глицидиловые эфиры могут представлять опасность для здоровья, особенно для детей и подростков. При высоких уровнях воздействия они могут вызывать различные заболевания.

Таким образом, шоколад из Дубая, содержащий опасные ингредиенты, может представлять серьезную угрозу для здоровья потребителей. Немецкие власти призывают всех быть осторожными при покупке и употреблении этого продукта.

Уточнения

Дубайский шоколад — название шоколадной плитки с начинкой из смеси кадаифа и фисташек производимой компанией Fix Dessert Chocolatier в эмирате Дубай.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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