Четыре суперпродукта для мозга: что съесть, чтобы стать умнее

Хотите улучшить работу мозга и поддержать его здоровье? Тогда обратите внимание на эти четыре продукта! Они богаты витаминами, минералами и другими питательными веществами, которые необходимы для нормального функционирования мозга.
Эксперты утверждают, что их регулярное употребление может способствовать развитию когнитивных функций и защитить мозг от окислительного стресса.
Продукты для здоровья мозга
Эти продукты богаты питательными веществами, такими как минералы и витамины, необходимыми для правильного функционирования мозга, утверждает бразильское издание Tempo.
Включая эти продукты в свой рацион, вы можете улучшить работу мозга и поддержать его здоровье.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
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