Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот предмет бесит гостей и портит ваш интерьер
80 тысяч за фото с голубями — как обманывают туристов в Петербурге
Бензин АИ-92+ должен продлить жизнь двигателю, но есть одно но: разбираемся, стоит ли его заливать
Корица в цветоводстве: секреты, которые должен знать каждый цветовод
Солнечная система когда-то пересекла области Ориона: путешествие сквозь звёзды и время
123 года без врачей и лекарств: что ест эта женщина вместо эликсира молодости
Суперклей из морских глубин — медицина получила новый водостойкий материал
Собчак оценила нового актёра на роль Дамблдора в сериале о Гарри Поттере
Московский бизнес-класс новостроек на пике: что стоит за рекордными продажами

Четыре суперпродукта для мозга: что съесть, чтобы стать умнее

1:55
Еда

Хотите улучшить работу мозга и поддержать его здоровье? Тогда обратите внимание на эти четыре продукта! Они богаты витаминами, минералами и другими питательными веществами, которые необходимы для нормального функционирования мозга.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org
Малина

Эксперты утверждают, что их регулярное употребление может способствовать развитию когнитивных функций и защитить мозг от окислительного стресса.

Продукты для здоровья мозга

Эти продукты богаты питательными веществами, такими как минералы и витамины, необходимыми для правильного функционирования мозга, утверждает бразильское издание Tempo.

  1. Красные ягоды, такие как ежевика, малина, клубника и черника, содержат много витамина С. Этот антиоксидант защищает ДНК и клетки от повреждений, а также способствует выработке нейротрансмиттеров. Витамин С важен для нормальной работы мозга.
  2. Сливы - отличный источник триптофана, аминокислоты, которая помогает регулировать настроение и улучшает качество сна. Триптофан также поддерживает когнитивные функции и защищает мозг от окислительного стресса.
  3. Сладкий картофель богат витамином А, который важен для здоровья мозга. Недостаток витамина А может нарушить развитие и функционирование нервной системы. Кроме того, сладкий картофель содержит магний и витамин B6, улучшающие работу мозга.
  4. Жирная рыба, обитающая в холодных водах, например, лосось, скумбрия и сельдь, содержит омега-3 жирные кислоты, особенно ДГК. Эти кислоты важны для формирования нервных клеток, здорового роста мозга и улучшения способности к обучению.

Включая эти продукты в свой рацион, вы можете улучшить работу мозга и поддержать его здоровье.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник. 

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Еда и рецепты
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Авто
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
В США рассказали о грядущих "опасных" переменах на фоне чисток в Пенатгоне
Этот предмет бесит гостей и портит ваш интерьер
80 тысяч за фото с голубями — как обманывают туристов в Петербурге
Бензин АИ-92+ должен продлить жизнь двигателю, но есть одно но: разбираемся, стоит ли его заливать
Корица в цветоводстве: секреты, которые должен знать каждый цветовод
Солнечная система когда-то пересекла области Ориона: путешествие сквозь звёзды и время
123 года без врачей и лекарств: что ест эта женщина вместо эликсира молодости
Суперклей из морских глубин — медицина получила новый водостойкий материал
Московский бизнес-класс новостроек на пике: что стоит за рекордными продажами
Собчак оценила нового актёра на роль Дамблдора в сериале о Гарри Поттере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.