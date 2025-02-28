Четыре суперпродукта для мозга: что съесть, чтобы стать умнее

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите улучшить работу мозга и поддержать его здоровье? Тогда обратите внимание на эти четыре продукта! Они богаты витаминами, минералами и другими питательными веществами, которые необходимы для нормального функционирования мозга.

Фото: commons.wikimedia.org Малина

Эксперты утверждают, что их регулярное употребление может способствовать развитию когнитивных функций и защитить мозг от окислительного стресса.

Продукты для здоровья мозга

Эти продукты богаты питательными веществами, такими как минералы и витамины, необходимыми для правильного функционирования мозга, утверждает бразильское издание Tempo.

Красные ягоды, такие как ежевика, малина, клубника и черника, содержат много витамина С. Этот антиоксидант защищает ДНК и клетки от повреждений, а также способствует выработке нейротрансмиттеров. Витамин С важен для нормальной работы мозга. Сливы - отличный источник триптофана, аминокислоты, которая помогает регулировать настроение и улучшает качество сна. Триптофан также поддерживает когнитивные функции и защищает мозг от окислительного стресса. Сладкий картофель богат витамином А, который важен для здоровья мозга. Недостаток витамина А может нарушить развитие и функционирование нервной системы. Кроме того, сладкий картофель содержит магний и витамин B6, улучшающие работу мозга. Жирная рыба, обитающая в холодных водах, например, лосось, скумбрия и сельдь, содержит омега-3 жирные кислоты, особенно ДГК. Эти кислоты важны для формирования нервных клеток, здорового роста мозга и улучшения способности к обучению.

Включая эти продукты в свой рацион, вы можете улучшить работу мозга и поддержать его здоровье.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.



Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.



Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

