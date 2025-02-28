Этот трюк от шеф-поваров поможет приготовить картошку фри с хрустящей корочкой

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель являются ключевым ингредиентом во многих кухнях. Рецепт приготовления картофеля фри прост. Однако если сделать некоторые ошибки, то вы можете повредить текстуру и вкус картофеля.

Фото: wikimedia.org by Keith McDuffee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофель фри

Тем не менее, но это простой гарнир, подготовка их можно оспаривать, особенно, когда вы ищете идеальный баланс между τραγανότητας и мягкости.

Худший враг картошки фри — это крахмал. Крахмал образует налет, мешающий маслу проникать в картофель. Из-за чего картошка фри не получается хрустящей.

Волшебный ингредиент для картофеля фри

Чтобы избежать этого, есть трюк, который обычно используется в ресторанах. Вам для этого нужен только один ингредиент, и это уксус.

Уксус помогает сбалансировать картофель и, таким образом, мы получаем идеальный результат, с правильной текстурой и приятным цветом картофеля. Если вы положите картошку перед жаркой в воду с уксусом на полчаса, вы сможете получить картофель, хрустящий снаружи и мягкий внутри.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

