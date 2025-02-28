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Этот трюк от шеф-поваров поможет приготовить картошку фри с хрустящей корочкой

1:08
Еда

Картофель являются ключевым ингредиентом во многих кухнях. Рецепт приготовления картофеля фри прост. Однако если сделать некоторые ошибки, то вы можете повредить текстуру и вкус картофеля.

Картофель фри
Фото: wikimedia.org by Keith McDuffee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель фри

Тем не менее, но это простой гарнир, подготовка их можно оспаривать, особенно, когда вы ищете идеальный баланс между τραγανότητας и мягкости.

Худший враг картошки фри — это крахмал. Крахмал образует налет, мешающий маслу проникать в картофель. Из-за чего картошка фри не получается хрустящей.

Волшебный ингредиент для картофеля фри

Чтобы избежать этого, есть трюк, который обычно используется в ресторанах. Вам для этого нужен только один ингредиент, и это уксус.

Уксус помогает сбалансировать картофель и, таким образом, мы получаем идеальный результат, с правильной текстурой и приятным цветом картофеля. Если вы положите картошку перед жаркой в воду с уксусом на полчаса, вы сможете получить картофель, хрустящий снаружи и мягкий внутри.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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