Этот трюк от шеф-поваров поможет приготовить картошку фри с хрустящей корочкой

Картофель являются ключевым ингредиентом во многих кухнях. Рецепт приготовления картофеля фри прост. Однако если сделать некоторые ошибки, то вы можете повредить текстуру и вкус картофеля.
Тем не менее, но это простой гарнир, подготовка их можно оспаривать, особенно, когда вы ищете идеальный баланс между τραγανότητας и мягкости.
Худший враг картошки фри — это крахмал. Крахмал образует налет, мешающий маслу проникать в картофель. Из-за чего картошка фри не получается хрустящей.
Чтобы избежать этого, есть трюк, который обычно используется в ресторанах. Вам для этого нужен только один ингредиент, и это уксус.
Уксус помогает сбалансировать картофель и, таким образом, мы получаем идеальный результат, с правильной текстурой и приятным цветом картофеля. Если вы положите картошку перед жаркой в воду с уксусом на полчаса, вы сможете получить картофель, хрустящий снаружи и мягкий внутри.
Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.
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