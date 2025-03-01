Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гладить ежей — смертельно опасно: вот почему ветеринары запрещают это делать
Трагедия в семье Хэкмена: дочь актёра подозревает, что причиной гибели звёздной пары стал угарный газ
Aptera меняет будущее: автомобиль, которому не нужны бензин и провода
Жарите блины, а они бледные? Возможно, вся проблема в вашей сковороде
Оно выглядит невинно, но привлекает клещей — какой цветок может испортить ваш участок
Мышцы вырастут за два месяца: как правильно питаться спортсменам?
Системный анализ цен: эксперты предлагают новые меры для рынка жилья в России
Революция в мире ИИ: MultiCortex EXO объединит компьютеры в сеть для обмена данными
По примеру США? Мексика хочет ввести пошлины на товары из Китая

Китайцы едят гнезда, а итальянцы – сыр с червями. Мы просто не доросли до такой гастрономии

2:48
Еда

Несмотря на название, это яйцо вовсе не хранится сто лет. Его готовят несколько месяцев, покрывая смесью щелочной глины, золы, негашеной извести и соли. За это время желток становится темно-зеленым, приобретая кремообразную консистенцию, а белок превращается в полупрозрачное коричневатое желе. Запах? Смесь аммиака и серы. Этот метод хранения яиц появился в Китае примерно 600 лет назад во времена династии Мин.

Невкусная еда
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Невкусная еда

Птичьи гнезда: дорогой десерт из слюны

Китайцы готовы платить тысячи долларов за съедобные птичьи гнезда, сделанные из слюны стрижей. Их стоимость доходит до 2500 долларов за килограмм, а красные гнезда, собранные в тайских пещерах, стоят вчетверо дороже. Говорят, что этот продукт улучшает пищеварение, повышает либидо и укрепляет иммунитет. В Китае их едят уже более 400 лет, добавляя в супы и десерты.

Черная слоновая кость: кофе через слоновий желудок

Этот редкий и дорогой сорт кофе "перерабатывают" слоны: ягоды аравийского кофе они съедают, ферментируют в желудке, а затем… выделяют вместе с фекалиями. После тщательной очистки из них делают кофе с "неповторимым" вкусом. Килограмм такого кофе стоит около 1100 долларов, а производят его всего двадцать слонов в Таиланде.

Касу марцу: сыр, который шевелится

В Сардинии делают сыр с живыми личинками мух. Личинки активно перерабатывают сыр, делая его мягким и пропитывая его "слезами" — жидкостью, выделяемой в процессе брожения. При нарезке черви могут прыгать до 15 см! Кто-то очищает сыр от личинок, а кто-то ест его прямо с ними, запивая красным вином.

Тунцзыдань: яйца, сваренные в детской моче

В китайской провинции Чжэцзян готовят яйца, вареные в моче мальчиков до 10 лет. Считается, что этот "деликатес" улучшает кровообращение и снижает температуру тела. Жидкость собирают в школьных туалетах, яйца варят в ней целый день. Несмотря на скептицизм врачей, тунцзыдань официально признаны культурным наследием региона.

Вонючие головы: ферментированная рыба с душком

Юиты — коренные народы Аляски и Дальнего Востока России — традиционно готовят ферментированные головы сиговых рыб. Их закапывают в землю на неделю, пока они не начнут источать резкий запах гнили. Для них это деликатес, для остальных — испытание на прочность.

Уточнения

Гастроно́мия (фр. gastronomie, от др.-греч. γαστήρ — «желудок» и νομός — «закон, обычай») — наука, изучающая связь между культурой и пищей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Недвижимость
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок Аудио 
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный
Еда и рецепты
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Трагедия в семье Хэкмена: дочь актёра подозревает, что причиной гибели звёздной пары стал угарный газ
Aptera меняет будущее: автомобиль, которому не нужны бензин и провода
Жарите блины, а они бледные? Возможно, вся проблема в вашей сковороде
Оно выглядит невинно, но привлекает клещей — какой цветок может испортить ваш участок
Мышцы вырастут за два месяца: как правильно питаться спортсменам?
Системный анализ цен: эксперты предлагают новые меры для рынка жилья в России
Китайцы едят гнезда, а итальянцы – сыр с червями. Мы просто не доросли до такой гастрономии
Революция в мире ИИ: MultiCortex EXO объединит компьютеры в сеть для обмена данными
По примеру США? Мексика хочет ввести пошлины на товары из Китая
Мошки атакуют: как спасти квартиру от весеннего нашествия — раскрываем секреты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.