Китайцы едят гнезда, а итальянцы – сыр с червями. Мы просто не доросли до такой гастрономии

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Несмотря на название, это яйцо вовсе не хранится сто лет. Его готовят несколько месяцев, покрывая смесью щелочной глины, золы, негашеной извести и соли. За это время желток становится темно-зеленым, приобретая кремообразную консистенцию, а белок превращается в полупрозрачное коричневатое желе. Запах? Смесь аммиака и серы. Этот метод хранения яиц появился в Китае примерно 600 лет назад во времена династии Мин.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Невкусная еда

Птичьи гнезда: дорогой десерт из слюны

Китайцы готовы платить тысячи долларов за съедобные птичьи гнезда, сделанные из слюны стрижей. Их стоимость доходит до 2500 долларов за килограмм, а красные гнезда, собранные в тайских пещерах, стоят вчетверо дороже. Говорят, что этот продукт улучшает пищеварение, повышает либидо и укрепляет иммунитет. В Китае их едят уже более 400 лет, добавляя в супы и десерты.

Черная слоновая кость: кофе через слоновий желудок

Этот редкий и дорогой сорт кофе "перерабатывают" слоны: ягоды аравийского кофе они съедают, ферментируют в желудке, а затем… выделяют вместе с фекалиями. После тщательной очистки из них делают кофе с "неповторимым" вкусом. Килограмм такого кофе стоит около 1100 долларов, а производят его всего двадцать слонов в Таиланде.

Касу марцу: сыр, который шевелится

В Сардинии делают сыр с живыми личинками мух. Личинки активно перерабатывают сыр, делая его мягким и пропитывая его "слезами" — жидкостью, выделяемой в процессе брожения. При нарезке черви могут прыгать до 15 см! Кто-то очищает сыр от личинок, а кто-то ест его прямо с ними, запивая красным вином.

Тунцзыдань: яйца, сваренные в детской моче

В китайской провинции Чжэцзян готовят яйца, вареные в моче мальчиков до 10 лет. Считается, что этот "деликатес" улучшает кровообращение и снижает температуру тела. Жидкость собирают в школьных туалетах, яйца варят в ней целый день. Несмотря на скептицизм врачей, тунцзыдань официально признаны культурным наследием региона.

Вонючие головы: ферментированная рыба с душком

Юиты — коренные народы Аляски и Дальнего Востока России — традиционно готовят ферментированные головы сиговых рыб. Их закапывают в землю на неделю, пока они не начнут источать резкий запах гнили. Для них это деликатес, для остальных — испытание на прочность.

Уточнения

Гастроно́мия (фр. gastronomie, от др.-греч. γαστήρ — «желудок» и νομός — «закон, обычай») — наука, изучающая связь между культурой и пищей.

