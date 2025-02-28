Идеальная пицца дома – без дорогих ингредиентов и сложных техник

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящая корочка, нежное тесто, тягучий сыр… Почему домашняя пицца часто выходит то сырой, то сухой, а тесто напоминает картон? Оказывается, всё дело в одном простом шаге, который большинство пропускает.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пицца

Хотите научиться готовить пиццу лучше, чем в доставке? Тогда запоминайте маленькие хитрости, которые изменят всё!

1. Идеальное тесто — вся магия в воде!

Большинство считают, что секрет теста в итальянской муке или долгом замесе. На самом деле, просто замените обычную воду на газированную минералку!

Пузырьки углекислого газа делают тесто воздушным, а корочку — хрустящей.

Газировка активирует клейковину, поэтому тесто тянется, но остаётся мягким внутри.

Пропорции остаются прежними, просто вместо воды используйте минералку.

2. Соус — не только томаты!

Многие кладут просто томатную пасту, но она слишком кислая. Чтобы соус получился сбалансированным:

Добавьте чайную ложку мёда — он уберёт лишнюю кислотность.

Щепотка сушёного орегано придаст аромат пиццерии.

Намазывайте тонким слоем, оставляя 2 см от краёв, чтобы тесто не размокло.

3. Сыр — не экономьте!

Идеальное сочетание — моцарелла + пармезан (50/50).

Трите сыр самостоятельно: покупные смеси содержат крахмал, который делает начинку "резиновой".

4. Главный секрет — ледяная вода!

Перед выпечкой сбрызните пиццу ледяной водой из пульверизатора.

Это создаст пар в духовке, который защитит тесто от пересыхания.

Края будут золотистыми, а серединка останется сочной.

5. Выпечка — как в пиццерии

Разогрейте духовку до максимума (250-270°C).

Ставьте пиццу на нижний уровень на 3-4 минуты.

Затем переключите на режим гриля и подержите ещё 2 минуты.

Результат: хрустящие края, тягучий сыр и сочная начинка!

Попробуйте — и больше не захотите заказывать доставку. Теперь вы знаете секреты идеальной пиццы!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

