Идеальная пицца дома – без дорогих ингредиентов и сложных техник

Хрустящая корочка, нежное тесто, тягучий сыр… Почему домашняя пицца часто выходит то сырой, то сухой, а тесто напоминает картон? Оказывается, всё дело в одном простом шаге, который большинство пропускает.
Хотите научиться готовить пиццу лучше, чем в доставке? Тогда запоминайте маленькие хитрости, которые изменят всё!
Большинство считают, что секрет теста в итальянской муке или долгом замесе. На самом деле, просто замените обычную воду на газированную минералку!
Многие кладут просто томатную пасту, но она слишком кислая. Чтобы соус получился сбалансированным:
Перед выпечкой сбрызните пиццу ледяной водой из пульверизатора.
Результат: хрустящие края, тягучий сыр и сочная начинка!
Попробуйте — и больше не захотите заказывать доставку. Теперь вы знаете секреты идеальной пиццы!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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