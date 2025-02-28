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Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта

Еда

Этот слоёный салат с курицей, черносливом и грецкими орехами станет украшением праздничного стола. Он сочетает нежность куриного филе, сладковатую кислинку чернослива, свежесть яблока и хруст орехов. А готовится невероятно просто!

Салат с курицей и орехами
Фото: openverse.org by allochka22ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салат с курицей и орехами

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Куриное филе (отварное) — 250 г
  • Чернослив без косточек — 150 г
  • Твёрдый сыр — 70 г
  • Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Яйца (вкрутую) — 2 шт.
  • Майонез — 70 г

Как приготовить:

1. Подготовка ингредиентов

  • Нарежьте курицу мелкими кубиками.
  • Яйца очистите и измельчите.
  • Чернослив промойте, замочите в кипятке на 10 минут, затем нарежьте.
  • Орехи порубите ножом.
  • Яблоко натрите на тёрке, сыр тоже натрите.

2. Формирование салата

Установите кулинарное кольцо на сервировочной тарелке.
Укладывайте слои, каждый промазывая майонезом:

  • Курица
  • Чернослив
  • Яйца
  • Тёртое яблоко
  • Тёртый сыр
  • Сверху посыпьте орехами и уберите в холодильник на 1 час.

3. Подача

Снимите кольцо и подавайте!

Советы:

  • Вместо майонеза можно использовать смесь сметаны и горчицы.
  • Для более нежного вкуса чернослив можно заменить изюмом.
  • Если нет кулинарного кольца, салат можно сформировать в обычном салатнике.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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