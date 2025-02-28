Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта

Этот слоёный салат с курицей, черносливом и грецкими орехами станет украшением праздничного стола. Он сочетает нежность куриного филе, сладковатую кислинку чернослива, свежесть яблока и хруст орехов. А готовится невероятно просто!
Фото: openverse.org by allochka22ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салат с курицей и орехами
Ингредиенты (на 4 порции):
Куриное филе (отварное) — 250 г
Чернослив без косточек — 150 г
Твёрдый сыр — 70 г
Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.
Грецкие орехи — 50 г
Яйца (вкрутую) — 2 шт.
Майонез — 70 г
Как приготовить:
1. Подготовка ингредиентов
Нарежьте курицу мелкими кубиками.
Яйца очистите и измельчите.
Чернослив промойте, замочите в кипятке на 10 минут, затем нарежьте.
Орехи порубите ножом.
Яблоко натрите на тёрке, сыр тоже натрите.
2. Формирование салата
Установите кулинарное кольцо на сервировочной тарелке. Укладывайте слои, каждый промазывая майонезом:
Курица
Чернослив
Яйца
Тёртое яблоко
Тёртый сыр
Сверху посыпьте орехами и уберите в холодильник на 1 час.
3. Подача
Снимите кольцо и подавайте!
Советы:
Вместо майонеза можно использовать смесь сметаны и горчицы.
Для более нежного вкуса чернослив можно заменить изюмом.
Если нет кулинарного кольца, салат можно сформировать в обычном салатнике.
Уточнения
Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.