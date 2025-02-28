Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта

Этот слоёный салат с курицей, черносливом и грецкими орехами станет украшением праздничного стола. Он сочетает нежность куриного филе, сладковатую кислинку чернослива, свежесть яблока и хруст орехов. А готовится невероятно просто!

Фото: openverse.org by allochka22ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Салат с курицей и орехами

Ингредиенты (на 4 порции):

Куриное филе (отварное) — 250 г

Чернослив без косточек — 150 г

Твёрдый сыр — 70 г

Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.

Грецкие орехи — 50 г

Яйца (вкрутую) — 2 шт.

Майонез — 70 г

Как приготовить:

1. Подготовка ингредиентов

Нарежьте курицу мелкими кубиками.

Яйца очистите и измельчите.

Чернослив промойте, замочите в кипятке на 10 минут, затем нарежьте.

Орехи порубите ножом.

Яблоко натрите на тёрке, сыр тоже натрите.

2. Формирование салата

Установите кулинарное кольцо на сервировочной тарелке.

Укладывайте слои, каждый промазывая майонезом:

Курица

Чернослив

Яйца

Тёртое яблоко

Тёртый сыр

Сверху посыпьте орехами и уберите в холодильник на 1 час.

3. Подача

Снимите кольцо и подавайте!

Советы:

Вместо майонеза можно использовать смесь сметаны и горчицы.

Для более нежного вкуса чернослив можно заменить изюмом.

Если нет кулинарного кольца, салат можно сформировать в обычном салатнике.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

