Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас нет времени на долгую готовку, но хочется чего-то питательного и полезного, этот салат с консервированной красной фасолью станет отличным вариантом! Готовится за 10 минут, насыщает надолго, а если дать ему настояться в холодильнике, вкус станет еще ярче.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain заправка для салата

Ингредиенты (на 4 порции):

Фасоль красная консервированная — 450 г

Огурец — 300 г

Помидоры черри — 6 шт.

Красный лук — 1 шт.

Кинза — 4 веточки

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 4 ст. л.

Лаймовый сок — 1 шт.

Горчица — 1 ч. л.

Сумах — 1 ч. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка продуктов

Фасоль промойте под холодной водой и переложите в миску.

Огурцы нарежьте кубиками, черри разрежьте на половинки.

Лук нарежьте полукольцами, кинзу мелко порубите.

2. Готовим заправку

Чеснок измельчите и разотрите в пасту.

Смешайте оливковое масло, сок лайма, горчицу, сумах, соль и перец, хорошо взбейте.

3. Смешиваем салат

Соедините все ингредиенты, полейте заправкой и перемешайте.

Уберите в холодильник на 30 минут, чтобы вкус стал насыщеннее.

Советы:

Вместо свежих огурцов можно взять маринованные — салат станет пикантнее.

Для хруста добавьте ржаные сухарики — их легко сделать в духовке.

В постный вариант вместо горчицы используйте лимонный сок или бальзамический уксус.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

