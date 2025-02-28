Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный

Если у вас нет времени на долгую готовку, но хочется чего-то питательного и полезного, этот салат с консервированной красной фасолью станет отличным вариантом! Готовится за 10 минут, насыщает надолго, а если дать ему настояться в холодильнике, вкус станет еще ярче.
Фасоль промойте под холодной водой и переложите в миску.
Огурцы нарежьте кубиками, черри разрежьте на половинки.
Лук нарежьте полукольцами, кинзу мелко порубите.
Чеснок измельчите и разотрите в пасту.
Смешайте оливковое масло, сок лайма, горчицу, сумах, соль и перец, хорошо взбейте.
Соедините все ингредиенты, полейте заправкой и перемешайте.
Уберите в холодильник на 30 минут, чтобы вкус стал насыщеннее.
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.
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