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Золотистые морковные котлеты с нежным соусом — вкусно, как у бабушки

2:11
Еда

Хотите приготовить что-то необычное, но при этом лёгкое и полезное? Попробуйте нежные морковные котлеты с ароматным грибным соусом! Они подойдут как для повседневного меню, так и для постного питания (если заменить майонез на растительный соус).

Морковные котлеты
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Морковные котлеты

Ингредиенты (на 4 порции):

Для котлет:

  • Морковь — 600 г
  • Манная крупа — 30 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Панировочные сухари — 2-3 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Для соуса:

  • Шампиньоны — 4-6 шт. (крупные)
  • Укроп — небольшой пучок
  • Майонез — 150 г (можно заменить растительным соусом)

Как приготовить:

1. Готовим грибной соус

  1. Отварите шампиньоны в небольшом количестве подсоленной воды.
  2. Слейте воду, дайте грибам остыть и нарежьте мелкими кубиками.
  3. Измельчите укроп и смешайте с майонезом.
  4. Добавьте нарезанные грибы, перемешайте — соус готов!

2. Делаем морковную основу

  1. Очистите морковь и натрите её на мелкой тёрке.
  2. Разогрейте 1-2 ст. л. растительного масла на сковороде, добавьте морковь и обжаривайте 3-4 минуты, помешивая.
  3. Влейте 100 мл воды, накройте крышкой и тушите до мягкости.
  4. Когда морковь станет нежной, всыпьте манку, хорошо перемешайте и посолите.
  5. Дайте смеси немного остыть.

3. Формируем и жарим котлеты

  1. Сформируйте небольшие котлетки (5-6 см в диаметре).
  2. Обваляйте их в панировочных сухарях.
  3. Обжаривайте на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

4. Подача

Подавайте горячими, поливая грибным соусом.

Советы:

  • Для постного варианта используйте соус на основе орехов, яблок или несладкого йогурта.
  • Можно запечь котлеты в духовке при 180°C (20 минут).
  • Добавьте чеснок или специи в соус, чтобы усилить вкус.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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