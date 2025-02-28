Золотистые морковные котлеты с нежным соусом — вкусно, как у бабушки

Хотите приготовить что-то необычное, но при этом лёгкое и полезное? Попробуйте нежные морковные котлеты с ароматным грибным соусом! Они подойдут как для повседневного меню, так и для постного питания (если заменить майонез на растительный соус).
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Морковные котлеты
Ингредиенты (на 4 порции):
Для котлет:
Морковь — 600 г
Манная крупа — 30 г
Растительное масло — 2 ст. л.
Панировочные сухари — 2-3 ст. л.
Соль — по вкусу
Для соуса:
Шампиньоны — 4-6 шт. (крупные)
Укроп — небольшой пучок
Майонез — 150 г (можно заменить растительным соусом)
Как приготовить:
1. Готовим грибной соус
Отварите шампиньоны в небольшом количестве подсоленной воды.
Слейте воду, дайте грибам остыть и нарежьте мелкими кубиками.