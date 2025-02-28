Золотистые морковные котлеты с нежным соусом — вкусно, как у бабушки

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить что-то необычное, но при этом лёгкое и полезное? Попробуйте нежные морковные котлеты с ароматным грибным соусом! Они подойдут как для повседневного меню, так и для постного питания (если заменить майонез на растительный соус).

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Морковные котлеты

Ингредиенты (на 4 порции):

Для котлет:

Морковь — 600 г

Манная крупа — 30 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Панировочные сухари — 2-3 ст. л.

Соль — по вкусу

Для соуса:

Шампиньоны — 4-6 шт. (крупные)

Укроп — небольшой пучок

Майонез — 150 г (можно заменить растительным соусом)

Как приготовить:

1. Готовим грибной соус

Отварите шампиньоны в небольшом количестве подсоленной воды. Слейте воду, дайте грибам остыть и нарежьте мелкими кубиками. Измельчите укроп и смешайте с майонезом. Добавьте нарезанные грибы, перемешайте — соус готов!

2. Делаем морковную основу

Очистите морковь и натрите её на мелкой тёрке. Разогрейте 1-2 ст. л. растительного масла на сковороде, добавьте морковь и обжаривайте 3-4 минуты, помешивая. Влейте 100 мл воды, накройте крышкой и тушите до мягкости. Когда морковь станет нежной, всыпьте манку, хорошо перемешайте и посолите. Дайте смеси немного остыть.

3. Формируем и жарим котлеты

Сформируйте небольшие котлетки (5-6 см в диаметре). Обваляйте их в панировочных сухарях. Обжаривайте на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

4. Подача

Подавайте горячими, поливая грибным соусом.

Советы:

Для постного варианта используйте соус на основе орехов, яблок или несладкого йогурта.

Можно запечь котлеты в духовке при 180°C (20 минут).

Добавьте чеснок или специи в соус, чтобы усилить вкус.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

