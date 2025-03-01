Клубника за 19 долларов? Новый гастрономический тренд, который возмутил соцсети

В США новый гастрономический тренд: одна клубника за 19 долларов! В Калифорнии элитные супермаркеты Erewhon продают импортную японскую ягоду, рекламируя её уникальный вкус и роскошное происхождение. Однако пользователи соцсетей возмущены: пока одни экономят на продуктах, другие готовы платить баснословные суммы за одну клубничку под пластиковым куполом.
• Происхождение: клубника Elly Amai выращивается в Киото и позиционируется как премиальный продукт, созданный по традиционным японским технологиям.
• Высокая цена: в супермаркетах Erewhon, известных завышенными ценами, уже продавали смузи за 20 долларов и гигантские кубики льда за 32 доллара.
• Экологические вопросы: ягоды выращивают в отапливаемых теплицах, а затем доставляют в США самолётами, что делает их крайне неэкологичным продуктом.
Блогер Алисса Анточи попробовала элитный фрукт, и её видео собрало миллион просмотров. Однако комментарии не были доброжелательными:
• "Ты не повлияла ни на кого, купив одну клубнику за 19 долларов".
• "Люди не могут позволить себе яйца, а кто-то тратит 20 баксов на ягоду. Я ненавижу это место".
• "Erewhon — это социальный эксперимент, чтобы понять, как далеко люди готовы зайти в бессмысленных тратах".
Японская клубника восхитительна на вкус, но её цена и экологический след вызывают вопросы. Готовы ли вы отдать 19 долларов за одну ягоду — или это уже перебор?
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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