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Клубника за 19 долларов? Новый гастрономический тренд, который возмутил соцсети

1:48
Еда

В США новый гастрономический тренд: одна клубника за 19 долларов! В Калифорнии элитные супермаркеты Erewhon продают импортную японскую ягоду, рекламируя её уникальный вкус и роскошное происхождение. Однако пользователи соцсетей возмущены: пока одни экономят на продуктах, другие готовы платить баснословные суммы за одну клубничку под пластиковым куполом.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Фрукт для миллионеров

Происхождение: клубника Elly Amai выращивается в Киото и позиционируется как премиальный продукт, созданный по традиционным японским технологиям.
Высокая цена: в супермаркетах Erewhon, известных завышенными ценами, уже продавали смузи за 20 долларов и гигантские кубики льда за 32 доллара.
Экологические вопросы: ягоды выращивают в отапливаемых теплицах, а затем доставляют в США самолётами, что делает их крайне неэкологичным продуктом.

Реакция пользователей: "Люди не могут купить яйца, а тут одна клубника за 19$!"

Блогер Алисса Анточи попробовала элитный фрукт, и её видео собрало миллион просмотров. Однако комментарии не были доброжелательными:
• "Ты не повлияла ни на кого, купив одну клубнику за 19 долларов".
• "Люди не могут позволить себе яйца, а кто-то тратит 20 баксов на ягоду. Я ненавижу это место".
• "Erewhon — это социальный эксперимент, чтобы понять, как далеко люди готовы зайти в бессмысленных тратах".

Японская клубника восхитительна на вкус, но её цена и экологический след вызывают вопросы. Готовы ли вы отдать 19 долларов за одну ягоду — или это уже перебор?

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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