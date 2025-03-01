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Брокколи помогает против рака и диабета, но только если его готовить так

1:56
Еда

Брокколи — не самый популярный овощ, но его польза для здоровья впечатляет! Этот представитель семейства капустных богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Врач-диетолог Фаиза Босси объясняет, почему брокколи стоит включить в рацион и как его готовить, чтобы сохранить максимум пользы.

брокколи
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
брокколи

Чем брокколи полезен для здоровья?

1. Мощный источник витамина C

На 100 г брокколи приходится 89 мг витамина C — это больше, чем в апельсине! Этот витамин:
• Защищает организм от окислительного стресса, снижая риск развития рака.
• Укрепляет иммунитет, помогая бороться с инфекциями.
• Поддерживает здоровье сердца и снижает уровень стресса.

2. Витамин K, кальций и железо

• Витамин K необходим для свертываемости крови и крепких костей. Однако людям, принимающим антикоагулянты, стоит ограничить потребление брокколи.
• Кальций, железо, калий и магний помогают мышцам и нервной системе работать без сбоев.

3. Улучшает пищеварение и баланс сахара в крови

Благодаря 2,6 г клетчатки на 100 г брокколи регулирует уровень сахара и помогает пищеварению.

Как правильно готовить брокколи, чтобы сохранить полезные свойства?

Готовьте на пару — так сохраняется максимум витаминов и минералов.
• Избегайте варки в кипящей воде — она вымывает большинство полезных веществ.
Альтернатива — запекание в духовке на низкой температуре.

Брокколи — натуральный суперфуд, укрепляющий иммунитет, защищающий сердце и поддерживающий пищеварение. Но важно правильно его готовить, чтобы не потерять всю пользу!

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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