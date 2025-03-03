Беляши с картошкой — пирожки, которые не успеют остыть на столе

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Беляши — это не только с мясной начинкой! Картофельная версия получается не менее вкусной: мягкое дрожжевое тесто, нежная начинка с укропом и румяная корочка. Хотя тесто потребует немного времени, результат того стоит — беляши исчезнут с тарелки в мгновение ока!

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Беляши

Что понадобится для теста и начинки

Для теста: 200 г пшеничной муки, 100 мл воды, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. сухих дрожжей, 1 ст. л. подсолнечного масла, ⅔ ч. л. соли.

Для начинки: 3 картофелины (≈360 г), 1 веточка укропа, ⅓ ч. л. соли.

Для жарки: 2 ст. л. подсолнечного масла.

Для подачи: сметана или соус по вкусу.

Как приготовить

Готовим тесто: Подогреваем воду (37-40°C), добавляем дрожжи, сахар и соль, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Добавляем мучную смесь, масло, замешиваем тесто. Оставляем на 1-1,5 часа в тепле. Готовим начинку: Картофель отвариваем, разминаем в пюре, добавляем мелко нарезанный укроп. Формируем беляши: Подошедшее тесто обминаем, делим на 6 частей, раскатываем лепёшки.

В центр каждой кладём начинку, защипываем края. Жарим: Разогреваем сковороду с маслом, обжариваем беляши 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаём со сметаной или любимым соусом.

Готово! Хрустящие снаружи, мягкие внутри — попробуйте, и этот рецепт останется с вами навсегда!

Уточнения

Беля́ш — традиционное блюдо тюркских народов: татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь. Широкое распространение беляши получили в СССР в качестве уличной еды в привокзальных буфетах.



