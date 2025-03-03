Беляши с картошкой — пирожки, которые не успеют остыть на столе

Беляши — это не только с мясной начинкой! Картофельная версия получается не менее вкусной: мягкое дрожжевое тесто, нежная начинка с укропом и румяная корочка. Хотя тесто потребует немного времени, результат того стоит — беляши исчезнут с тарелки в мгновение ока!
Для теста:
Для начинки:
Для жарки: 2 ст. л. подсолнечного масла.
Для подачи: сметана или соус по вкусу.
Готовим тесто:
Готовим начинку:
Формируем беляши:
Жарим:
Подаём со сметаной или любимым соусом.
Готово! Хрустящие снаружи, мягкие внутри — попробуйте, и этот рецепт останется с вами навсегда!
Беля́ш — традиционное блюдо тюркских народов: татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь. Широкое распространение беляши получили в СССР в качестве уличной еды в привокзальных буфетах.
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