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Беляши с картошкой — пирожки, которые не успеют остыть на столе

1:48
Еда

Беляши — это не только с мясной начинкой! Картофельная версия получается не менее вкусной: мягкое дрожжевое тесто, нежная начинка с укропом и румяная корочка. Хотя тесто потребует немного времени, результат того стоит — беляши исчезнут с тарелки в мгновение ока!

Беляши
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Беляши

Что понадобится для теста и начинки

  • Для теста:

    • 200 г пшеничной муки,
    • 100 мл воды,
    • 1 ч. л. сахара,
    • 0,5 ч. л. сухих дрожжей,
    • 1 ст. л. подсолнечного масла,
    • ⅔ ч. л. соли.

  • Для начинки:

    • 3 картофелины (≈360 г),
    • 1 веточка укропа,
    • ⅓ ч. л. соли.

  • Для жарки: 2 ст. л. подсолнечного масла.

  • Для подачи: сметана или соус по вкусу.

Как приготовить

  1. Готовим тесто:

    • Подогреваем воду (37-40°C), добавляем дрожжи, сахар и соль, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
    • Добавляем мучную смесь, масло, замешиваем тесто. Оставляем на 1-1,5 часа в тепле.

  2. Готовим начинку:

    • Картофель отвариваем, разминаем в пюре, добавляем мелко нарезанный укроп.

  3. Формируем беляши:

    • Подошедшее тесто обминаем, делим на 6 частей, раскатываем лепёшки.
    • В центр каждой кладём начинку, защипываем края.

  4. Жарим:

    • Разогреваем сковороду с маслом, обжариваем беляши 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

  5. Подаём со сметаной или любимым соусом.

Готово! Хрустящие снаружи, мягкие внутри — попробуйте, и этот рецепт останется с вами навсегда!

Уточнения

Беля́ш — традиционное блюдо тюркских народов: татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь. Широкое распространение беляши получили в СССР в качестве уличной еды в привокзальных буфетах.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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