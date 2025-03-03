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Если крахмала нет, можно ли спасти соус? Конечно, вот чем

1:20
Еда

Крахмал — важный ингредиент на кухне, который помогает загущать супы, соусы и десерты. Но что делать, если его нет под рукой? Оказывается, у него есть несколько доступных заменителей, которые можно найти в любом доме.

крахмал
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
крахмал

Чем заменить крахмал в рецептах

  • Пшеничная мука
    Самый распространённый вариант. Подходит для загущения супов и соусов, но требует больше времени на приготовление и может придавать блюду мучной вкус. Чтобы избежать комков, муку лучше сначала развести в холодной воде.

  • Кукурузная мука
    Она выполняет ту же функцию, что и крахмал, но придаёт блюду лёгкий золотистый оттенок. Хорошо подходит для панировки и выпечки.

  • Картофельный крахмал
    Если кукурузного нет, можно взять картофельный — он работает так же, но не меняет цвет прозрачных супов и соусов. Отличный вариант для безглютеновой диеты.

  • Рисовая мука
    Идеальный вариант для десертов и выпечки. Она обладает лёгкой текстурой и нейтральным вкусом, что делает её универсальной заменой. Кроме того, подходит для тех, кто избегает глютена.

Теперь нехватка крахмала не станет кулинарной катастрофой — всегда найдётся альтернатива!

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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