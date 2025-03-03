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Хрустальная ловушка: как привычная посуда может добавить в ваш рацион неожиданный элемент

1:08
Еда

Хрустальная посуда ассоциируется с роскошью, но химики предупреждают: в ней может скрываться опасность. Всё дело в свинце, который содержится в составе материала. Если оставить в такой посуде маринованные или квашеные продукты, кислоты начнут вымывать свинец, и он попадёт в пищу.

Посуда из хрусталя
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Посуда из хрусталя

Чем это грозит

По словам химика Андрея Дорохова, регулярное употребление продуктов с примесью свинца может привести к:

  • проблемам с почками,
  • анемии,
  • нарушениям работы нервной системы,
  • сбоям в репродуктивной системе.

Какие продукты особенно опасны в хрустальной посуде

  • Квашеная капуста — содержит молочную кислоту, которая активно взаимодействует со свинцом.
  • Маринады с уксусом — уксус ускоряет процесс вымывания вредного элемента.

В чём безопасно хранить квашеные и маринованные продукты

Хрусталь лучше оставить для сервировки напитков, а для хранения еды использовать:

  • стеклянную тару,
  • керамическую посуду,
  • эмалированные ёмкости.

Так можно не только сохранить вкус продуктов, но и обезопасить своё здоровье.

Уточнения

Хруста́ль — особый вид стекла, в состав которого входит в значительных количествах окись свинца (PbO) (или бария (BaO)). Добавка оксида свинца увеличивает показатель преломления стекла и дисперсию света в нём (с ювелирной точки зрения — «игру цвета», «огонь»).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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