Хрустальная ловушка: как привычная посуда может добавить в ваш рацион неожиданный элемент

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустальная посуда ассоциируется с роскошью, но химики предупреждают: в ней может скрываться опасность. Всё дело в свинце, который содержится в составе материала. Если оставить в такой посуде маринованные или квашеные продукты, кислоты начнут вымывать свинец, и он попадёт в пищу.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Посуда из хрусталя

Чем это грозит

По словам химика Андрея Дорохова, регулярное употребление продуктов с примесью свинца может привести к:

проблемам с почками,

анемии,

нарушениям работы нервной системы,

сбоям в репродуктивной системе.

Какие продукты особенно опасны в хрустальной посуде

Квашеная капуста — содержит молочную кислоту, которая активно взаимодействует со свинцом.

Маринады с уксусом — уксус ускоряет процесс вымывания вредного элемента.

В чём безопасно хранить квашеные и маринованные продукты

Хрусталь лучше оставить для сервировки напитков, а для хранения еды использовать:

стеклянную тару,

керамическую посуду,

эмалированные ёмкости.

Так можно не только сохранить вкус продуктов, но и обезопасить своё здоровье.

Уточнения

Хруста́ль — особый вид стекла, в состав которого входит в значительных количествах окись свинца (PbO) (или бария (BaO)). Добавка оксида свинца увеличивает показатель преломления стекла и дисперсию света в нём (с ювелирной точки зрения — «игру цвета», «огонь»).

