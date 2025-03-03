Хрустальная ловушка: как привычная посуда может добавить в ваш рацион неожиданный элемент

Хрустальная посуда ассоциируется с роскошью, но химики предупреждают: в ней может скрываться опасность. Всё дело в свинце, который содержится в составе материала. Если оставить в такой посуде маринованные или квашеные продукты, кислоты начнут вымывать свинец, и он попадёт в пищу.
По словам химика Андрея Дорохова, регулярное употребление продуктов с примесью свинца может привести к:
Хрусталь лучше оставить для сервировки напитков, а для хранения еды использовать:
Так можно не только сохранить вкус продуктов, но и обезопасить своё здоровье.
Хруста́ль — особый вид стекла, в состав которого входит в значительных количествах окись свинца (PbO) (или бария (BaO)). Добавка оксида свинца увеличивает показатель преломления стекла и дисперсию света в нём (с ювелирной точки зрения — «игру цвета», «огонь»).
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