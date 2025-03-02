Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уборка больше не бесконечный процесс: этот метод помогает сделать дом уютным
Хотите быть бодрыми и активными даже в 90 лет? Попробуйте эти привычки
Час, два, сутки? Сколько на самом деле нужно ждать, чтобы сесть за руль после алкоголя
Когда кошка постоянно трясёт ушами — это не просто каприз, а сигнал о большой проблеме
Эти 5 продуктов испортятся в морозилке быстрее, чем вы думаете: мнение диетолога
Таам Джа: новая глубочайшая дыра на планете удивила учёных
Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии
Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу
Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша

Готовить долго — это не про нас: ужин, который делается быстрее, чем кипит чайник

1:26
Еда

После долгого дня мало кому хочется тратить много времени на готовку, но ведь ужинать чем-то надо! Кажется, что быстрые рецепты — это всегда бутерброды или полуфабрикаты, но шеф-повар Иван Кудряшов разрушает этот миф. Он поделился рецептом полноценного ужина, который можно приготовить всего за 15 минут.

Отбивные
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отбивные

Отбивные: быстро, вкусно, сытно

Самый простой способ приготовить мясо на ужин — сделать отбивные. Они подходят для любого вида мяса и готовятся буквально за считанные минуты.

Как приготовить:

  • Взять кусок мяса, отбить, посолить и поперчить.
  • Обвалять в панировочных сухарях.
  • Обжарить 2-3 минуты с каждой стороны.

Все, основное блюдо готово! Осталось только придумать гарнир.

Гарнир без лишних хлопот

Чтобы не тратить время на варку круп, шеф-повар предлагает приготовить кус-кус с овощами.

Что понадобится:

  • 100 г лука,
  • 100 г перца,
  • 100 г моркови,
  • 100 г кус-куса.

Как готовить:

  • Нарезать овощи и обжарить их на сковороде.
  • Всыпать кус-кус и залить кипятком.
  • Довести до кипения, снять с огня и накрыть крышкой.

Через пару минут каша готова, а вместе с отбивными получится полноценный вкусный ужин без лишних усилий.

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Самая большая ошибка при уборке кухни — совершают даже опытные хозяева
Недвижимость
Самая большая ошибка при уборке кухни — совершают даже опытные хозяева Аудио 
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Советы
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом? Аудио 
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии
Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу
Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша
Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино
Готовимся к весенним походам: топ-5 ошибок при упаковке рюкзака
Больше не роскошь? Продажи натурального меха в России выросли на 25%
Лайфхаки для садоводов: как не оставить всю зарплату в садовом центре
Смертельная ошибка при ремонте дома: эти вещи категорически нельзя красить
Овощ, который продлит молодость и защитит сердце — добавьте его в меню
Когда сроки диктует партия: как Москвич-410 появился за 10 дней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.