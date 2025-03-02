Готовить долго — это не про нас: ужин, который делается быстрее, чем кипит чайник

После долгого дня мало кому хочется тратить много времени на готовку, но ведь ужинать чем-то надо! Кажется, что быстрые рецепты — это всегда бутерброды или полуфабрикаты, но шеф-повар Иван Кудряшов разрушает этот миф. Он поделился рецептом полноценного ужина, который можно приготовить всего за 15 минут.
Самый простой способ приготовить мясо на ужин — сделать отбивные. Они подходят для любого вида мяса и готовятся буквально за считанные минуты.
Как приготовить:
Все, основное блюдо готово! Осталось только придумать гарнир.
Чтобы не тратить время на варку круп, шеф-повар предлагает приготовить кус-кус с овощами.
Что понадобится:
Как готовить:
Через пару минут каша готова, а вместе с отбивными получится полноценный вкусный ужин без лишних усилий.
Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.
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