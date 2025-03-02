Готовить долго — это не про нас: ужин, который делается быстрее, чем кипит чайник

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

После долгого дня мало кому хочется тратить много времени на готовку, но ведь ужинать чем-то надо! Кажется, что быстрые рецепты — это всегда бутерброды или полуфабрикаты, но шеф-повар Иван Кудряшов разрушает этот миф. Он поделился рецептом полноценного ужина, который можно приготовить всего за 15 минут.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отбивные

Отбивные: быстро, вкусно, сытно

Самый простой способ приготовить мясо на ужин — сделать отбивные. Они подходят для любого вида мяса и готовятся буквально за считанные минуты.

Как приготовить:

Взять кусок мяса, отбить, посолить и поперчить.

Обвалять в панировочных сухарях.

Обжарить 2-3 минуты с каждой стороны.

Все, основное блюдо готово! Осталось только придумать гарнир.

Гарнир без лишних хлопот

Чтобы не тратить время на варку круп, шеф-повар предлагает приготовить кус-кус с овощами.

Что понадобится:

100 г лука,

100 г перца,

100 г моркови,

100 г кус-куса.

Как готовить:

Нарезать овощи и обжарить их на сковороде.

Всыпать кус-кус и залить кипятком.

Довести до кипения, снять с огня и накрыть крышкой.

Через пару минут каша готова, а вместе с отбивными получится полноценный вкусный ужин без лишних усилий.

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

