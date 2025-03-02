Когда на работе нет плиты, но есть микроволновка: три способа не остаться голодным

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Рабочий день насыщен делами, и вопрос, чем перекусить, часто возникает уже по пути в офис. Особенно сложно тем, кто не подготовил еду заранее. Безопасные и сытные варианты офисного обеда предложил шеф-повар Николай Сарычев. Он рассказал, какие блюда можно быстро разогреть в микроволновке и что лучше взять с собой, если в офисе нет холодильника.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Бутерброды: быстрый, но не самый полезный вариант

Если нет времени на полноценный обед, можно приготовить горячий бутерброд. Это самый простой и быстрый способ перекуса.

Вариант от шефа: взять хлеб, ломтик колбасы и сыра, отправить в микроволновку на несколько секунд — и горячий сэндвич готов.

Бутерброд действительно удобен, но каждый день есть его не стоит — диетологи рекомендуют более питательные и полезные блюда.

Каша: полезно, просто и сытно

Если нужен более сбалансированный перекус, стоит обратить внимание на крупы быстрого приготовления. Они богаты сложными углеводами, которые надолго сохраняют чувство сытости.

Как приготовить:

Засыпать крупу в тарелку,

Добавить сушеные ягоды (по желанию),

Залить кипятком или молоком,

Разогреть в микроволновке под пленкой или тарелкой.

Каша — это универсальный вариант, который можно заранее заготовить в офисе и использовать при необходимости.

Реторт-упаковки: "космическая" еда для офиса

Для тех, кто хочет горячий обед, но не любит готовить, отличным решением станут реторт-упаковки - это плотные пакеты с готовыми блюдами. Они не требуют хранения в холодильнике и легко разогреваются в микроволновке. В продаже есть каши, гуляш, супы и другие блюда.

Таким образом, даже без холодильника и полноценной кухни можно найти удобный способ перекуса. Главное — выбирать продукты, которые не только утолят голод, но и не нанесут вреда организму.

Уточнения

Микроволно́вая печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



