Когда на работе нет плиты, но есть микроволновка: три способа не остаться голодным

Рабочий день насыщен делами, и вопрос, чем перекусить, часто возникает уже по пути в офис. Особенно сложно тем, кто не подготовил еду заранее. Безопасные и сытные варианты офисного обеда предложил шеф-повар Николай Сарычев. Он рассказал, какие блюда можно быстро разогреть в микроволновке и что лучше взять с собой, если в офисе нет холодильника.
Если нет времени на полноценный обед, можно приготовить горячий бутерброд. Это самый простой и быстрый способ перекуса.
Если нужен более сбалансированный перекус, стоит обратить внимание на крупы быстрого приготовления. Они богаты сложными углеводами, которые надолго сохраняют чувство сытости.
Как приготовить:
Для тех, кто хочет горячий обед, но не любит готовить, отличным решением станут реторт-упаковки - это плотные пакеты с готовыми блюдами. Они не требуют хранения в холодильнике и легко разогреваются в микроволновке. В продаже есть каши, гуляш, супы и другие блюда.
Таким образом, даже без холодильника и полноценной кухни можно найти удобный способ перекуса. Главное — выбирать продукты, которые не только утолят голод, но и не нанесут вреда организму.
Микроволно́вая печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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