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Ваши привычки в хранении продуктов могут быть опасными: что нельзя хранить в холодильнике

3:50
Еда

Наша привычка класть в холодильник всё подряд может оказаться вредной для здоровья. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты не переносят холод и почему важно соблюдать правила хранения, чтобы не подвергать себя риску. Неправильные условия хранения могут привести к размножению бактерий и повреждению продуктов. Важно понимать, что холодильник — это не универсальный "спасатель", и некоторые продукты требуют других условий.

Полки холодильника
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Полки холодильника

Яйца — не место в холодильнике

Одним из самых удивительных фактов стало открытие, что яйца не должны храниться в холодильнике. Казалось бы, это универсальный и удобный способ хранения, но оказывается, что для яиц это не лучший вариант. Диетолог объясняет, что повышенная влажность в холодильнике способствует размножению бактерий между скорлупой и самим продуктом. Структура скорлупы яиц пористая, и именно в этих порах могут поселяться патогенные микроорганизмы. Влага создает условия для проникновения фекалий внутрь яйца, что делает его небезопасным для употребления. И даже если вы сварили яйца, не стоит хранить их в холодильнике — они могут покрыться плесенью.

Томаты и бананы не любят холод

Следующим продуктом, который не переносит низкие температуры, являются бананы и помидоры. При хранении этих фруктов в холодильнике они теряют свой вкус и текстуру, а также подвергаются воздействию бактерий, которые могут их портить. Чтобы продлить свежесть бананов, следует перевязать хвостик связки пакетом и оставить их при комнатной температуре. Это помогает избежать их преждевременного созревания и образования пятен. Помидоры, в свою очередь, лучше всего хранить в сухом и темном месте при комнатной температуре. При низкой температуре они не только теряют вкус, но и становятся водянистыми, а иногда даже начинают трескаться.

Сыр требует особых условий хранения

Сыр — это ещё один продукт, который требует особого подхода. После вскрытия упаковки его нужно хранить в холодильнике, но только в герметичной таре. Сыры, особенно мягкие, склонны к быстрому распространению бактерий с других продуктов. Порой они привлекают не только микробы, но и посторонние запахи, что также влияет на их вкус. Лучше всего для сыра подходит специальная упаковка или контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Почему стоит помнить о правилах хранения продуктов

Хранение продуктов в неподобающих условиях может не только повлиять на их вкус и внешний вид, но и быть опасным для здоровья. Микробы, размножающиеся при неправильном хранении, могут вызывать отравления, тошноту и диарею. Особенно внимательно стоит подходить к хранению продуктов, которые мы часто покупаем в супермаркетах — их срок хранения и условия транспортировки тоже играют роль.

Не забывайте: холодильник — это не панацея

Для многих продуктов лучше всего подходят другие способы хранения. Например, хлеб не следует держать в холодильнике, так как он может стать жестким, а также потерять вкус. Для картофеля идеальны прохладные, темные и сухие места, а для зелени — специальные контейнеры или пакеты с вентиляцией. Поэтому стоит внимательно изучить, какие продукты действительно нуждаются в холодильнике, а какие нет. И, конечно, помнить, что не все холодильники одинаковы — в некоторых помещениях высокая влажность, а в других — слишком низкая температура, что может стать причиной ухудшения качества продуктов.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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