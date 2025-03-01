Не давайте ребенку этот зефир: опасные для малышей марки, выявленные Роскачеством

4:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты Роскачества решили обратить внимание на безопасность популярного десерта — зефира. Казалось бы, что может быть проще и безопаснее сладкой пастилы, но как показали результаты проверок, не все зефиры можно назвать безвредными. Специалисты закупили продукцию от 20 разных производителей и подвергли её строгой проверке. Было оценено не только соответствие маркировки, но и микробиологическая безопасность. Итоги исследования показали, что два бренда зефира не прошли тесты на безопасность. Как же это произошло, и что стоит знать покупателю?

Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зефир

Микробиологические испытания: что скрывают зефиры

Как сообщает официальный сайт Роскачества, в ходе проверки было выявлено превышение норм по количеству микроорганизмов в зефире двух марок. Эти бренды — "Белёвский зефир" (производитель — ООО "Белёвская пастила", Тульская область) и "Лянеж" (производитель — ООО "Кондитерская фабрика "Нева"", Санкт-Петербург), закупленные в магазине "Глобус" в Москве. Оказавшиеся в числе аутсайдеров зефиры продемонстрировали превышение норм по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. В этих продуктах количество микроорганизмов превышает допустимые показатели в 1,5 и 1,1 раза соответственно.

Что это значит для потребителя

Казалось бы, зефир — это не тот продукт, который ассоциируется с угрозой для здоровья. Однако, как отмечают эксперты, подобное превышение может свидетельствовать о нарушении условий хранения. Микроорганизмы, о которых идет речь, могут развиваться при неправильных температурах или при неправильном процессе упаковки и транспортировки.

Для потребителя это может обернуться неприятными последствиями: от банальной тошноты до диареи. Конечно, многое зависит от индивидуальных особенностей организма и количества съеденного зефира, но такой риск вовсе не стоит недооценивать.

Почему зефир и другие сладости могут быть опасными

Зефир, как и многие другие сладкие продукты, представляет собой благоприятную среду для размножения микроорганизмов, если его не хранить правильно. Известно, что зефир обычно содержит большое количество сахара, который является питательной средой для различных бактерий и грибков. Однако не всегда это является проблемой — главное, чтобы продукт был произведен и хранился в соответствии с нормами.

Интересный факт: в условиях влажности и тепла, что свойственно многим кондитерским изделиям, микроорганизмы могут быстро развиваться. Именно поэтому правильное хранение зефира крайне важно для обеспечения его безопасности. Несоблюдение простых условий хранения может привести к неприятным последствиям для здоровья.

Как выбрать безопасный зефир

Перед тем как покупать зефир, важно обращать внимание на несколько ключевых факторов:

Условия хранения . Зефир следует хранить в сухом и прохладном месте. Если продукт продается в условиях повышенной влажности или тепла, это может повлиять на его качество.

. Зефир следует хранить в сухом и прохладном месте. Если продукт продается в условиях повышенной влажности или тепла, это может повлиять на его качество. Маркировка . Всегда проверяйте дату изготовления и срок годности. Продукция с истекшим сроком годности — прямой путь к пищевым отравлениям.

. Всегда проверяйте дату изготовления и срок годности. Продукция с истекшим сроком годности — прямой путь к пищевым отравлениям. Внешний вид. Хороший зефир должен быть гладким, без видимых повреждений и признаков плесени.

Кроме того, лучше выбирать продукты известных и проверенных брендов, которые предоставляют прозрачную информацию о составе и условиях хранения.

Почему стоит верить Роскачеству

Роскачество — это организация, которая обеспечивает проверку качества товаров на основе независимых и объективных данных. Эти проверки помогают не только выявлять несоответствия, но и направлять потребителей на безопасные и качественные товары. В случае с зефиром, эксперты Роскачества выявили проблему, которую многие покупатели могли бы и не заметить. Они напоминают, что даже такие привычные и на первый взгляд безопасные продукты могут скрывать опасности, если не соблюдать правила их хранения.

Уточнения

Зефир — кондитерское изделие, десерт.

