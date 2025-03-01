Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От бровей до ботокса: топ-5 фатальных ошибок в уходе за собой
Одна в поле не ягода: какие растения спасут клубнику от вредителей и болезней
Ваши привычки в хранении продуктов могут быть опасными: что нельзя хранить в холодильнике
Как найти клад в XXI веке: хитрые технологии и немного удачи — вам стоит попробовать
Когда яиц в холодильнике нет, но выпечка требует жертв — ищем альтернативы
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Авто с голубой кровью: легендарный Defender короля Великобритании продаётся за бесценок
Диетологи бьют тревогу: этот вид чая вызывает привыкание и провоцирует болезни
Ученые нашли межзвездный туннель? Сделано удивительное открытие

Не давайте ребенку этот зефир: опасные для малышей марки, выявленные Роскачеством

4:27
Еда

Эксперты Роскачества решили обратить внимание на безопасность популярного десерта — зефира. Казалось бы, что может быть проще и безопаснее сладкой пастилы, но как показали результаты проверок, не все зефиры можно назвать безвредными. Специалисты закупили продукцию от 20 разных производителей и подвергли её строгой проверке. Было оценено не только соответствие маркировки, но и микробиологическая безопасность. Итоги исследования показали, что два бренда зефира не прошли тесты на безопасность. Как же это произошло, и что стоит знать покупателю?

Зефир
Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зефир

Микробиологические испытания: что скрывают зефиры

Как сообщает официальный сайт Роскачества, в ходе проверки было выявлено превышение норм по количеству микроорганизмов в зефире двух марок. Эти бренды — "Белёвский зефир" (производитель — ООО "Белёвская пастила", Тульская область) и "Лянеж" (производитель — ООО "Кондитерская фабрика "Нева"", Санкт-Петербург), закупленные в магазине "Глобус" в Москве. Оказавшиеся в числе аутсайдеров зефиры продемонстрировали превышение норм по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. В этих продуктах количество микроорганизмов превышает допустимые показатели в 1,5 и 1,1 раза соответственно.

Что это значит для потребителя

Казалось бы, зефир — это не тот продукт, который ассоциируется с угрозой для здоровья. Однако, как отмечают эксперты, подобное превышение может свидетельствовать о нарушении условий хранения. Микроорганизмы, о которых идет речь, могут развиваться при неправильных температурах или при неправильном процессе упаковки и транспортировки.

Для потребителя это может обернуться неприятными последствиями: от банальной тошноты до диареи. Конечно, многое зависит от индивидуальных особенностей организма и количества съеденного зефира, но такой риск вовсе не стоит недооценивать.

Почему зефир и другие сладости могут быть опасными

Зефир, как и многие другие сладкие продукты, представляет собой благоприятную среду для размножения микроорганизмов, если его не хранить правильно. Известно, что зефир обычно содержит большое количество сахара, который является питательной средой для различных бактерий и грибков. Однако не всегда это является проблемой — главное, чтобы продукт был произведен и хранился в соответствии с нормами.

Интересный факт: в условиях влажности и тепла, что свойственно многим кондитерским изделиям, микроорганизмы могут быстро развиваться. Именно поэтому правильное хранение зефира крайне важно для обеспечения его безопасности. Несоблюдение простых условий хранения может привести к неприятным последствиям для здоровья.

Как выбрать безопасный зефир

Перед тем как покупать зефир, важно обращать внимание на несколько ключевых факторов:

  • Условия хранения. Зефир следует хранить в сухом и прохладном месте. Если продукт продается в условиях повышенной влажности или тепла, это может повлиять на его качество.
  • Маркировка. Всегда проверяйте дату изготовления и срок годности. Продукция с истекшим сроком годности — прямой путь к пищевым отравлениям.
  • Внешний вид. Хороший зефир должен быть гладким, без видимых повреждений и признаков плесени.

Кроме того, лучше выбирать продукты известных и проверенных брендов, которые предоставляют прозрачную информацию о составе и условиях хранения.

Почему стоит верить Роскачеству

Роскачество — это организация, которая обеспечивает проверку качества товаров на основе независимых и объективных данных. Эти проверки помогают не только выявлять несоответствия, но и направлять потребителей на безопасные и качественные товары. В случае с зефиром, эксперты Роскачества выявили проблему, которую многие покупатели могли бы и не заметить. Они напоминают, что даже такие привычные и на первый взгляд безопасные продукты могут скрывать опасности, если не соблюдать правила их хранения.

Уточнения

Зефир — кондитерское изделие, десерт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Золотые профессии к 2030 году: к кому выстроится очередь из работодателей
Экономика и бизнес
Золотые профессии к 2030 году: к кому выстроится очередь из работодателей Аудио 
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены
Российский шоу-бизнес
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
От бровей до ботокса: топ-5 фатальных ошибок в уходе за собой
Одна в поле не ягода: какие растения спасут клубнику от вредителей и болезней
Ваши привычки в хранении продуктов могут быть опасными: что нельзя хранить в холодильнике
Как найти клад в XXI веке: хитрые технологии и немного удачи — вам стоит попробовать
Когда яиц в холодильнике нет, но выпечка требует жертв — ищем альтернативы
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Авто с голубой кровью: легендарный Defender короля Великобритании продаётся за бесценок
Диетологи бьют тревогу: этот вид чая вызывает привыкание и провоцирует болезни
Ученые нашли межзвездный туннель? Сделано удивительное открытие
Правительство США прекратит работу? Вероятность остановки финансирования правительства возрастает, считают демократы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.