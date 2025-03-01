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Секреты мясного рынка: как выбрать говядину и не оказаться с пустым кошельком

Еда

Когда приходит время выбирать мясо, многие из нас сталкиваются с сомнениями. Покупатель может не растеряться из-за обилия вариантов, но вот вопрос качества и свежести — это уже серьезная проблема.

Кусок говядины
Фото: flickr. com by Larry Hoffman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кусок говядины

Например, говядина. По информации Общественной службы новостей (ОСН), это мясо в целом намного полезнее прочих продуктов аналогичного типа. Оно богато белком (в 100 граммах говядины содержится около 25-30 граммов белка), железом, витаминами группы В, цинком, селеном, креатином, а также конъюгированной линолевой кислотой, фосфором, магнием и кальцием.

Говядина традиционно делится на три сорта: высший, первый и второй. Но вне зависимости от того, какой из сортов вы выберете, важно знать, на что нужно обращать внимание. Эти признаки помогут вам точно определить, что перед вами качественное и свежее мясо.

Внешний вид

Мясо должно быть чистым, без загрязнений, следов крови или повреждений. На поверхности не должно быть слизи или плесени, а цвет должен быть ровным (от ярко-красного до тёмно-красного).

Запах

Свежая говядина обладает приятным, слегка сладковатым запахом. Если запах слабый или вовсе отсутствует, это может означать, что мясо замораживалось или долго хранилось.

Консистенция и упругость

Мясо должно быть плотным и упругим. При нажатии пальцем на поверхность, вмятина должна быстро исчезнуть.

Жир

Жир в свежей говядине должен быть белым или слегка желтоватым.

Структура мышц

Мышцы должны быть однородными, без уплотнений или неестественных образований. Если разрез мяса имеет рыхлость, сухость или выглядит слишком водянистым, это сигнализирует о низком качестве.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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