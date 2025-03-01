Секреты мясного рынка: как выбрать говядину и не оказаться с пустым кошельком

Когда приходит время выбирать мясо, многие из нас сталкиваются с сомнениями. Покупатель может не растеряться из-за обилия вариантов, но вот вопрос качества и свежести — это уже серьезная проблема.
Например, говядина. По информации Общественной службы новостей (ОСН), это мясо в целом намного полезнее прочих продуктов аналогичного типа. Оно богато белком (в 100 граммах говядины содержится около 25-30 граммов белка), железом, витаминами группы В, цинком, селеном, креатином, а также конъюгированной линолевой кислотой, фосфором, магнием и кальцием.
Говядина традиционно делится на три сорта: высший, первый и второй. Но вне зависимости от того, какой из сортов вы выберете, важно знать, на что нужно обращать внимание. Эти признаки помогут вам точно определить, что перед вами качественное и свежее мясо.
Мясо должно быть чистым, без загрязнений, следов крови или повреждений. На поверхности не должно быть слизи или плесени, а цвет должен быть ровным (от ярко-красного до тёмно-красного).
Свежая говядина обладает приятным, слегка сладковатым запахом. Если запах слабый или вовсе отсутствует, это может означать, что мясо замораживалось или долго хранилось.
Мясо должно быть плотным и упругим. При нажатии пальцем на поверхность, вмятина должна быстро исчезнуть.
Жир в свежей говядине должен быть белым или слегка желтоватым.
Мышцы должны быть однородными, без уплотнений или неестественных образований. Если разрез мяса имеет рыхлость, сухость или выглядит слишком водянистым, это сигнализирует о низком качестве.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).
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