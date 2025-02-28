5 минут — и готово: рецепт азиатского блюда, которое покорит ваше сердце и желудок

Вот удивительный рецепт, который подарит вам неожиданные вкусовые сочетания. Это блюдо идеально подходит для любителей азиатской кухни и станет отличным вариантом для обеда или ужина. Мы подготовили всё необходимые ингредиенты для приготовления на две порции.

Фото: freepik is licensed under public domain Якисоба с индейкой

Ингредиенты на 2 порции:

Филе индейки — 300 г

Лапша "Соба" — 300 г

Соус "Терияки" — 60 г

Морковь — 100 г

Болгарский перец — 1 шт.

Имбирь — 50 г

Растительное масло — 4 ст. л.

Соевый соус "Классический" — 1 ст. л.

Зелёный лук — по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Вымойте и обсушите индейку, нарежьте её небольшими кусочками. Смешайте половину упаковки соуса "Терияки" с измельчённым имбирем и замаринуйте индейку.

3. Нарежьте морковь и болгарский перец брусочками.

4. Обжарьте индейку в течение 5 минут.

5. Отварите лапшу "Соба" в кипящей воде на протяжении 5 минут.

6. Обжарьте овощи, затем добавьте отваренную лапшу и прожарьте 1 минуту.

7. Добавьте соевый соус "Классический" и прожарьте ещё 2-3 минуты, затем снимите с огня.

8. Разложите собу с овощами по тарелкам и сверху выложите кусочки индейки.

Уточнения

Соба (яп. そば или 蕎麦) — национальное японское блюдо в виде длинной коричнево-серой лапши из гречневой муки. По одной из версий, соба пришла в Японию из Китая в 1574 году.

