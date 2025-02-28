Этот торт — как дорогой подарок: снаружи красиво, внутри — сплошное удовольствие

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Этот бисквитный торт сочетает в себе хрустящие грецкие орехи, ароматный чернослив и сладкую курагу. Нежные коржи идеально дополняются сметанным кремом, а верхний слой из творожного сыра и сливочного масла придаёт ему праздничный вид. Завершает эту симфонию вкусов густая шоколадная глазурь.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт

Продукты (на 10 порций):

Для теста:

Яйца — 5 шт.

Сахар — 250 г

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 20 г

Курага — 300 г

Чернослив без косточек — 300 г

Орехи грецкие — 150 г

Соль — 1 г

Для крема №1:

Сметана 30 % — 500 г

Сахар — 250 г

Ванильный сахар — 10 г

Для крема №2:

Масло сливочное (размягчённое) — 100 г

Сыр творожный (размягчённый) — 350 г

Сахарная пудра — 150 г

Для глазури:

Шоколад — 100 г

Масло сливочное — 40 г

Пошаговый рецепт:

Подготовьте ингредиенты: достаньте масло и творожный сыр из холодильника заранее. Разогрейте духовку до 150°С, обжарьте грецкие орехи в течение 10-15 минут, остудите и измельчите. Промойте чернослив и курагу, залейте кипятком, варите 3-5 минут, затем обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Смешайте сухофрукты с орехами. Разогрейте духовку до 180°С. Просейте муку с разрыхлителем. Взбейте яйца с сахаром и солью до посветления. Постепенно вмешивайте муку, затем добавьте сухофрукты с орехами и аккуратно перемешайте. Разделите тесто на три части, выпекайте коржи по 25-30 минут. Охладите и разрежьте каждый на две части, получив 6 коржей. Для крема №1 смешайте сметану, сахар и ванильный сахар. Соберите торт: выкладывайте коржи, смазывая их кремом. Уберите торт в холодильник на 5-6 часов. Для крема №2 взбейте сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте творожный сыр и перемешайте. Обмажьте торт кремом, уберите в холодильник на час. Растопите шоколад с маслом, украсьте торт глазурью и орехами. Приятного чаепития!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

