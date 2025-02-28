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Этот торт — как дорогой подарок: снаружи красиво, внутри — сплошное удовольствие

2:32
Еда

Этот бисквитный торт сочетает в себе хрустящие грецкие орехи, ароматный чернослив и сладкую курагу. Нежные коржи идеально дополняются сметанным кремом, а верхний слой из творожного сыра и сливочного масла придаёт ему праздничный вид. Завершает эту симфонию вкусов густая шоколадная глазурь.

Торт
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Продукты (на 10 порций):

Для теста:

  • Яйца — 5 шт.

  • Сахар — 250 г

  • Мука — 300 г

  • Разрыхлитель — 20 г

  • Курага — 300 г

  • Чернослив без косточек — 300 г

  • Орехи грецкие — 150 г

  • Соль — 1 г

Для крема №1:

  • Сметана 30 % — 500 г

  • Сахар — 250 г

  • Ванильный сахар — 10 г

Для крема №2:

  • Масло сливочное (размягчённое) — 100 г

  • Сыр творожный (размягчённый) — 350 г

  • Сахарная пудра — 150 г

Для глазури:

  • Шоколад — 100 г

  • Масло сливочное — 40 г

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовьте ингредиенты: достаньте масло и творожный сыр из холодильника заранее.

  2. Разогрейте духовку до 150°С, обжарьте грецкие орехи в течение 10-15 минут, остудите и измельчите.

  3. Промойте чернослив и курагу, залейте кипятком, варите 3-5 минут, затем обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

  4. Смешайте сухофрукты с орехами.

  5. Разогрейте духовку до 180°С. Просейте муку с разрыхлителем.

  6. Взбейте яйца с сахаром и солью до посветления.

  7. Постепенно вмешивайте муку, затем добавьте сухофрукты с орехами и аккуратно перемешайте.

  8. Разделите тесто на три части, выпекайте коржи по 25-30 минут. Охладите и разрежьте каждый на две части, получив 6 коржей.

  9. Для крема №1 смешайте сметану, сахар и ванильный сахар.

  10. Соберите торт: выкладывайте коржи, смазывая их кремом.

  11. Уберите торт в холодильник на 5-6 часов.

  12. Для крема №2 взбейте сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте творожный сыр и перемешайте.

  13. Обмажьте торт кремом, уберите в холодильник на час.

  14. Растопите шоколад с маслом, украсьте торт глазурью и орехами.

  15. Приятного чаепития!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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