Этот торт — как дорогой подарок: снаружи красиво, внутри — сплошное удовольствие

Этот бисквитный торт сочетает в себе хрустящие грецкие орехи, ароматный чернослив и сладкую курагу. Нежные коржи идеально дополняются сметанным кремом, а верхний слой из творожного сыра и сливочного масла придаёт ему праздничный вид. Завершает эту симфонию вкусов густая шоколадная глазурь.
Яйца — 5 шт.
Сахар — 250 г
Мука — 300 г
Разрыхлитель — 20 г
Курага — 300 г
Чернослив без косточек — 300 г
Орехи грецкие — 150 г
Соль — 1 г
Сметана 30 % — 500 г
Сахар — 250 г
Ванильный сахар — 10 г
Масло сливочное (размягчённое) — 100 г
Сыр творожный (размягчённый) — 350 г
Сахарная пудра — 150 г
Шоколад — 100 г
Масло сливочное — 40 г
Подготовьте ингредиенты: достаньте масло и творожный сыр из холодильника заранее.
Разогрейте духовку до 150°С, обжарьте грецкие орехи в течение 10-15 минут, остудите и измельчите.
Промойте чернослив и курагу, залейте кипятком, варите 3-5 минут, затем обсушите и нарежьте небольшими кусочками.
Смешайте сухофрукты с орехами.
Разогрейте духовку до 180°С. Просейте муку с разрыхлителем.
Взбейте яйца с сахаром и солью до посветления.
Постепенно вмешивайте муку, затем добавьте сухофрукты с орехами и аккуратно перемешайте.
Разделите тесто на три части, выпекайте коржи по 25-30 минут. Охладите и разрежьте каждый на две части, получив 6 коржей.
Для крема №1 смешайте сметану, сахар и ванильный сахар.
Соберите торт: выкладывайте коржи, смазывая их кремом.
Уберите торт в холодильник на 5-6 часов.
Для крема №2 взбейте сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте творожный сыр и перемешайте.
Обмажьте торт кремом, уберите в холодильник на час.
Растопите шоколад с маслом, украсьте торт глазурью и орехами.
Приятного чаепития!
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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