Бабушкин секрет: как заставить ребёнка обожать манную кашу

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Манники — это нежные внутри и румяные снаружи биточки из манной каши. Они готовятся легко и быстро, а результат превосходит все ожидания! Особенно хороши для детей — даже те, кто не любит манную кашу, с удовольствием уплетают эти биточки за обе щеки.

Фото: Designed by Freepik by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манные биточки

Ингредиенты (на 7 порций):

Молоко — 500 мл

Манная крупа — 160 г

Мука — 2 ст. ложки

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 40 мл

Ванилин — 2 щепотки

Сахар — 60 г

Соль — 1 щепотка

Как приготовить манные биточки:

Подготовьте все ингредиенты. Вскипятите молоко в кастрюле. Постепенно всыпайте манку тонкой струйкой, непрерывно помешивая венчиком. Варите на небольшом огне около 3 минут, пока масса не загустеет. Переложите кашу в миску и дайте ей немного остыть. Вбейте в неё яйцо, добавьте сахар, ванилин и соль, тщательно перемешайте. Руками, смоченными водой, сформируйте из массы небольшие круглые лепёшки и обваляйте их в муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите туда биточки. Обжаривайте на небольшом огне по 3 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка. Готовые манники можно подавать горячими или остывшими — они вкусны в любом виде!

Подавайте биточки с мёдом, вареньем или сгущёнкой, дополняя их любимыми напитками. Приятного аппетита!

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

