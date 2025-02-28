Бабушкин секрет: как заставить ребёнка обожать манную кашу

Манники — это нежные внутри и румяные снаружи биточки из манной каши. Они готовятся легко и быстро, а результат превосходит все ожидания! Особенно хороши для детей — даже те, кто не любит манную кашу, с удовольствием уплетают эти биточки за обе щеки.
Молоко — 500 мл
Манная крупа — 160 г
Мука — 2 ст. ложки
Яйцо — 1 шт.
Растительное масло — 40 мл
Ванилин — 2 щепотки
Сахар — 60 г
Соль — 1 щепотка
Подготовьте все ингредиенты.
Вскипятите молоко в кастрюле.
Постепенно всыпайте манку тонкой струйкой, непрерывно помешивая венчиком. Варите на небольшом огне около 3 минут, пока масса не загустеет.
Переложите кашу в миску и дайте ей немного остыть.
Вбейте в неё яйцо, добавьте сахар, ванилин и соль, тщательно перемешайте.
Руками, смоченными водой, сформируйте из массы небольшие круглые лепёшки и обваляйте их в муке.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите туда биточки.
Обжаривайте на небольшом огне по 3 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.
Готовые манники можно подавать горячими или остывшими — они вкусны в любом виде!
Подавайте биточки с мёдом, вареньем или сгущёнкой, дополняя их любимыми напитками. Приятного аппетита!
Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.
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