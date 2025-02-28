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Бабушкин секрет: как заставить ребёнка обожать манную кашу

1:40
Еда

Манники — это нежные внутри и румяные снаружи биточки из манной каши. Они готовятся легко и быстро, а результат превосходит все ожидания! Особенно хороши для детей — даже те, кто не любит манную кашу, с удовольствием уплетают эти биточки за обе щеки.

Манные биточки
Фото: Designed by Freepik by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манные биточки

Ингредиенты (на 7 порций):

  • Молоко — 500 мл

  • Манная крупа — 160 г

  • Мука — 2 ст. ложки

  • Яйцо — 1 шт.

  • Растительное масло — 40 мл

  • Ванилин — 2 щепотки

  • Сахар — 60 г

  • Соль — 1 щепотка

Как приготовить манные биточки:

  1. Подготовьте все ингредиенты.

  2. Вскипятите молоко в кастрюле.

  3. Постепенно всыпайте манку тонкой струйкой, непрерывно помешивая венчиком. Варите на небольшом огне около 3 минут, пока масса не загустеет.

  4. Переложите кашу в миску и дайте ей немного остыть.

  5. Вбейте в неё яйцо, добавьте сахар, ванилин и соль, тщательно перемешайте.

  6. Руками, смоченными водой, сформируйте из массы небольшие круглые лепёшки и обваляйте их в муке.

  7. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите туда биточки.

  8. Обжаривайте на небольшом огне по 3 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.

  9. Готовые манники можно подавать горячими или остывшими — они вкусны в любом виде!

Подавайте биточки с мёдом, вареньем или сгущёнкой, дополняя их любимыми напитками. Приятного аппетита!

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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