Этой части курицы лучше избегать в питании, и вот почему

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица считается здоровым мясом, но не все ее части одинаково ценны. Куриная грудка богата белком и витаминами, но содержит мало жира. Бедра курицы содержат больше жира, но богаты железом и цинком. Крылышки содержат много жира и калорий, но могут быть полезны при правильном приготовлении.

Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая курица

Кожа и субпродукты

Кожа курицы вызывает споры: она содержит жиры и коллаген, но может быть вредной при жарке. Печень и субпродукты богаты железом, цинком и витамином В12, но могут содержать токсины. Рекомендуется потреблять субпродукты в умеренных количествах и выбирать мясо из надежных источников.

Какие части лучше избегать

Кости, хрящи и кожа богаты коллагеном, но их питательная ценность зависит от способа приготовления. Жирные участки курицы содержат насыщенные жирные кислоты, которые могут увеличить уровень холестерина. Их можно использовать только для приготовления бульона. Курица может содержать остатки антибиотиков и гормонов, поэтому важно выбирать мясо из проверенных источников.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

