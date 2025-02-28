Копилка здоровья: 3 финика в день спасут от ожирения и болезней суставов — вы удивитесь результату

Финики, которые очень ценятся в месяц Рамадан, представляют собой настоящий коктейль полезных свойств для вашего здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сладкий финик

Финики — обязательное блюдо Рамадана. Всего существует более 300 разновидностей. Традиция гласит, что финик следует есть в пост в священный для мусульман месяц. Этот небольшой фрукт, который очень ценится за свой сладкий вкус, обладает множеством полезных свойств для здоровья, и его можно употреблять в сухом или свежем виде.

Польза фиников

Финики богаты минералами (такими как калий, фосфор) и витаминами (такими как витамины С, Е, В2 и В3, А1, В1, В5, В6 и К). Финики также богаты углеводами, особенно фруктозой, декстрозой, сахарозой и мальтозой. Благодаря такому составу они являются идеальной закуской для спортсменов.

Финики также богаты антиоксидантами и помогают организму бороться с возникновением определенных заболеваний. Антиоксиданты борются с накоплением и окислением жиров в организме, что помогает снизить уровень холестерина в крови. Антиоксиданты играют важную роль в предотвращении старения клеток и снижении риска развития рака.

Финики способствуют хорошему кишечному транзиту благодаря богатому содержанию клетчатки. Клетчатка также помогает предотвратить запоры и обеспечить хорошее пищеварение. Еще одним преимуществом является то, что клетчатка способствует снижению усвоения жиров и плохого холестерина. Клетчатка играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови.

Финики — самые калорийные сухофрукты, они более калорийны, чем сушеные абрикосы или инжир. Согласно данным, приведенным Журнал Health, сушеные финики содержат 282 калории на 100 граммов по сравнению со 118 калориями на 100 граммов свежих фиников.

Финик также содержит аминокислоты, такие как аланин, аргинин, глицин, серин или валин, которые обладают свойствами снижения артериального давления или боли в суставах.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera).

