Простой пирог на сгущёнке, который получается даже у тех, кто не дружит с выпечкой

Тесто на сгущённом молоке отличается особенной мягкостью и эластичностью, а ещё его не нужно дополнительно подслащивать. Яблоки придают пирогу приятную кислинку, а корица — аромат, который наполняет всю кухню уютом.
Ингредиенты на 6 порций:
1. Готовим основу:
Яйца взбить венчиком с щепоткой соли до однородности. Влить сгущённое молоко, тщательно перемешать.
2. Добавляем масло:
Растопить сливочное масло до жидкого состояния (не перегревайте!), влить в тесто, оставив немного для смазывания формы.
3. Замешиваем тесто:
Добавить корицу и разрыхлитель, всыпать просеянную муку в два приёма. Можно замешивать венчиком или миксером.
4. Подготавливаем яблоки:
Два яблока очистить, нарезать мелкими кубиками и вмешать в тесто. Оставшиеся два яблока нарезать дольками и сбрызнуть лимонным соком.
5. Подготавливаем форму:
Смазать её сливочным маслом, присыпать манной крупой, чтобы пирог не прилип.
6. Выпекание:
Переложить тесто в форму, сверху разложить яблочные дольки "спинкой" вверх. Выпекать при 180°С около 40 минут, проверяя готовность шпажкой.
7. Завершающий штрих:
Остудить пирог, посыпать сахарной пудрой через ситечко.
Полезный совет:
Пирог можно готовить с грушами, вишней или орехами — главное, чтобы фрукты были с лёгкой кислинкой, тогда вкус получится идеально сбалансированным.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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