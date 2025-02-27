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Простой пирог на сгущёнке, который получается даже у тех, кто не дружит с выпечкой

2:12
Еда

Тесто на сгущённом молоке отличается особенной мягкостью и эластичностью, а ещё его не нужно дополнительно подслащивать. Яблоки придают пирогу приятную кислинку, а корица — аромат, который наполняет всю кухню уютом.

пирог
Фото: flickr.com by stuart spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пирог

Ингредиенты на 6 порций:

  • 220 г пшеничной муки
  • 380 г сгущённого молока
  • 80 г сливочного масла
  • 3 куриных яйца
  • 10 г разрыхлителя
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 1 ст. л. сахарной пудры (для посыпки)
  • 1 ст. л. манной крупы (для формы)
  • 4 яблока
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Щепотка соли

Как приготовить пирог на сгущёнке?

1. Готовим основу:
Яйца взбить венчиком с щепоткой соли до однородности. Влить сгущённое молоко, тщательно перемешать.

2. Добавляем масло:
Растопить сливочное масло до жидкого состояния (не перегревайте!), влить в тесто, оставив немного для смазывания формы.

3. Замешиваем тесто:
Добавить корицу и разрыхлитель, всыпать просеянную муку в два приёма. Можно замешивать венчиком или миксером.

4. Подготавливаем яблоки:
Два яблока очистить, нарезать мелкими кубиками и вмешать в тесто. Оставшиеся два яблока нарезать дольками и сбрызнуть лимонным соком.

5. Подготавливаем форму:
Смазать её сливочным маслом, присыпать манной крупой, чтобы пирог не прилип.

6. Выпекание:
Переложить тесто в форму, сверху разложить яблочные дольки "спинкой" вверх. Выпекать при 180°С около 40 минут, проверяя готовность шпажкой.

7. Завершающий штрих:
Остудить пирог, посыпать сахарной пудрой через ситечко.

Полезный совет:
Пирог можно готовить с грушами, вишней или орехами — главное, чтобы фрукты были с лёгкой кислинкой, тогда вкус получится идеально сбалансированным.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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