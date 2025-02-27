Простой пирог на сгущёнке, который получается даже у тех, кто не дружит с выпечкой

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Тесто на сгущённом молоке отличается особенной мягкостью и эластичностью, а ещё его не нужно дополнительно подслащивать. Яблоки придают пирогу приятную кислинку, а корица — аромат, который наполняет всю кухню уютом.

Фото: flickr.com by stuart spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ пирог

Ингредиенты на 6 порций:

220 г пшеничной муки

380 г сгущённого молока

80 г сливочного масла

3 куриных яйца

10 г разрыхлителя

1 ч. л. молотой корицы

1 ст. л. сахарной пудры (для посыпки)

1 ст. л. манной крупы (для формы)

4 яблока

1 ст. л. лимонного сока

Щепотка соли

Как приготовить пирог на сгущёнке?

1. Готовим основу:

Яйца взбить венчиком с щепоткой соли до однородности. Влить сгущённое молоко, тщательно перемешать.

2. Добавляем масло:

Растопить сливочное масло до жидкого состояния (не перегревайте!), влить в тесто, оставив немного для смазывания формы.

3. Замешиваем тесто:

Добавить корицу и разрыхлитель, всыпать просеянную муку в два приёма. Можно замешивать венчиком или миксером.

4. Подготавливаем яблоки:

Два яблока очистить, нарезать мелкими кубиками и вмешать в тесто. Оставшиеся два яблока нарезать дольками и сбрызнуть лимонным соком.

5. Подготавливаем форму:

Смазать её сливочным маслом, присыпать манной крупой, чтобы пирог не прилип.

6. Выпекание:

Переложить тесто в форму, сверху разложить яблочные дольки "спинкой" вверх. Выпекать при 180°С около 40 минут, проверяя готовность шпажкой.

7. Завершающий штрих:

Остудить пирог, посыпать сахарной пудрой через ситечко.

Полезный совет:

Пирог можно готовить с грушами, вишней или орехами — главное, чтобы фрукты были с лёгкой кислинкой, тогда вкус получится идеально сбалансированным.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

