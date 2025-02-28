Как выбрать идеальное масло для салатов, жарки и запекания

В мире кулинарии масла занимают особое место — от выбора зависит не только вкус блюда, но и его польза. Однако стоит ли запасаться десятками бутылочек или достаточно всего нескольких видов? Известный британский шеф-повар и автор множества кулинарных книг Мэри Берри считает, что на кухне достаточно трёх видов масла — и её подход заслуживает внимания.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Какие масла нужны на кухне?

Мэри Берри, обучавшаяся в престижной школе Cordon Bleu, признаётся, что не любит хранить много масел:

"У меня было много разных масел… Кокосовое, миндальное — они просто портились".

В итоге она оставила только три масла, которые идеально справляются со всеми кулинарными задачами:

Оливковое масло для салатов — более дорогой вариант, который используется для заправок и холодных блюд. Экономичное оливковое масло для готовки — идеально подходит для тушения, жарки и запекания. Подсолнечное масло — удобный вариант для глубокого фритюра и блюд, требующих высокой температуры.

Почему не стоит покупать много разных масел?

Проблема большинства масел в том, что они имеют ограниченный срок годности. Например, качественное оливковое масло может храниться до года, а более дешёвые варианты — до 18 месяцев.

Чтобы понять, испортилось ли масло, эксперты советуют ориентироваться на запах:

Свежий оливковый продукт пахнет скошенной травой, фруктами или травами.

Прогорклое масло отдаёт мокрым картоном, опилками или даже штукатуркой.

Подсолнечное масло хранится от года до двух после вскрытия, но при длительном хранении также может потерять свои свойства.

Если не хотите тратить деньги на испорченные продукты и загромождать кухню ненужными бутылками, ограничьтесь тремя маслами. Этот подход не только экономит место, но и позволяет использовать продукты, пока они остаются свежими и полезными.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

