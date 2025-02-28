Как выбрать идеальное масло для салатов, жарки и запекания

В мире кулинарии масла занимают особое место — от выбора зависит не только вкус блюда, но и его польза. Однако стоит ли запасаться десятками бутылочек или достаточно всего нескольких видов? Известный британский шеф-повар и автор множества кулинарных книг Мэри Берри считает, что на кухне достаточно трёх видов масла — и её подход заслуживает внимания.
Мэри Берри, обучавшаяся в престижной школе Cordon Bleu, признаётся, что не любит хранить много масел:
"У меня было много разных масел… Кокосовое, миндальное — они просто портились".
В итоге она оставила только три масла, которые идеально справляются со всеми кулинарными задачами:
Проблема большинства масел в том, что они имеют ограниченный срок годности. Например, качественное оливковое масло может храниться до года, а более дешёвые варианты — до 18 месяцев.
Чтобы понять, испортилось ли масло, эксперты советуют ориентироваться на запах:
Подсолнечное масло хранится от года до двух после вскрытия, но при длительном хранении также может потерять свои свойства.
Если не хотите тратить деньги на испорченные продукты и загромождать кухню ненужными бутылками, ограничьтесь тремя маслами. Этот подход не только экономит место, но и позволяет использовать продукты, пока они остаются свежими и полезными.
Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
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