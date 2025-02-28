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Джекфрут — замена мяса? Почему веганы выбирают этот фрукт

3:21
Еда

Джекфрут (Artocarpus heterophyllus) — экзотический фрукт, родом из Южной Азии, особенно распространённый в Индии и Бангладеш. Он известен своими внушительными размерами, сладким вкусом и универсальностью в кулинарии.

Фрукты
Фото: Freepik is licensed under Free license
Фрукты

Главная особенность джекфрута — его мякоть в незрелом виде по текстуре напоминает измельчённое мясо, поэтому он стал популярной альтернативой среди веганов и вегетарианцев. В отличие от других растительных заменителей, он не содержит сои, имеет низкий уровень жира и не подвергается промышленной обработке, что делает его одним из самых натуральных аналогов мяса.

Полезные свойства джекфрута

1. Улучшает пищеварение

Высокое содержание клетчатки улучшает работу кишечника, предотвращая запоры. Кроме того, джекфрут содержит пребиотики, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника.

2. Помогает контролировать уровень сахара в крови

Хотя фрукт содержит углеводы, его гликемический индекс ниже, чем у многих других тропических фруктов. Клетчатка замедляет усвоение сахаров, что полезно для людей с диабетом или склонностью к инсулиновой резистентности.

3. Поддерживает здоровье сердца

Высокий уровень калия помогает регулировать артериальное давление, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. А антиоксиданты и флавоноиды уменьшают воспаление и защищают сосуды.

4. Укрепляет иммунитет

Джекфрут содержит витамин C и другие фитонутриенты, которые повышают защитные силы организма и помогают бороться с инфекциями.

5. Поддерживает контроль веса

Благодаря высокому содержанию клетчатки и низкому уровню жиров, джекфрут способствует длительному насыщению, помогая контролировать аппетит. В незрелом виде он имеет крахмалистую текстуру, что делает его хорошей заменой мясу в растительной диете.

Возможные побочные эффекты

Несмотря на пользу, употребление джекфрута может вызвать нежелательные реакции у некоторых людей.

  • Аллергия. Люди, чувствительные к латексу или пыльце берёзы, могут столкнуться с перекрёстной аллергической реакцией, которая проявляется в виде отёков, зуда и даже проблем с дыханием.
  • Диабет. Хотя джекфрут обладает низким гликемическим индексом, его чрезмерное употребление может спровоцировать скачки сахара в крови.
  • Проблемы с почками. Высокое содержание калия может быть опасным для людей с почечной недостаточностью, так как организм не всегда способен вывести его избыток.
  • Желудочно-кишечный дискомфорт. У некоторых людей джекфрут вызывает вздутие живота, газы или жидкий стул из-за большого количества клетчатки и натуральных сахаров.

Джекфрут — это универсальный и питательный фрукт, который подходит как для свежего употребления, так и для приготовления блюд. Он полезен для пищеварения, сердца, иммунитета и контроля веса, но людям с аллергией, диабетом и заболеваниями почек стоит быть осторожнее.

Уточнения

Джекфру́т или кану́н, или инди́йское хле́бное де́рево или артока́рпус разноли́стный (лат. Artocarpus heterophyllus), — древесное растение, вид рода Артокарпус (Artocarpus) семейства Тутовые, близкий родственник хлебного дерева.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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