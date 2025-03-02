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Готовьте этот сэндвич тихо — могут попросить поделиться

1:30
Еда

Этот сэндвич — находка для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Замаринованный тофу, обжаренный до румяной корочки, идеально впитывает вкусы специй, а сочные помидоры в собственном соку и свежая рукола делают начинку ещё ярче. Главное — собирать сэндвич, пока всё горячее!

сэндвич
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сэндвич

Что понадобится

  • Хлеб (тартин или другой) — 1 шт.
  • Тофу — 400 г
  • Помидоры в собственном соку — 400 г
  • Рукола — 100 г
  • Соль — 0,25 ч. л.

Для маринада:

  • Итальянские травы — 1 ст. л.
  • Красный жгучий перец — 1 щепотка
  • Соль — 0,25 ч. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовить

  1. Подготовьте тофу

    • Промокните его бумажными полотенцами, нарежьте крупными ломтями.

  2. Приготовьте маринад

    • Смешайте оливковое масло, травы, соль и перец.
    • Покройте смесью тофу, оставьте мариноваться на 30 минут.

  3. Обжарьте тофу

    • Разогрейте сухую сковороду, обжарьте сыр по 4-5 минут с каждой стороны.

  4. Приготовьте хлеб

    • На той же сковороде подсушите ломтики хлеба 1-2 минуты.

  5. Соберите сэндвич

    • Разомните помидоры, удалите лишний сок.
    • Выложите на хлеб тофу, добавьте помидоры и руколу.
    • Накройте вторым ломтиком и подавайте горячим!

Уточнения

Сэ́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд). Бутерброд из одного кусочка хлеба в английском языке называется открытым сэндвичем.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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