Готовьте этот сэндвич тихо — могут попросить поделиться

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сэндвич — находка для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Замаринованный тофу, обжаренный до румяной корочки, идеально впитывает вкусы специй, а сочные помидоры в собственном соку и свежая рукола делают начинку ещё ярче. Главное — собирать сэндвич, пока всё горячее!

Фото: unsplash.com by Lluís Domingo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сэндвич

Что понадобится

Хлеб (тартин или другой) — 1 шт.

Тофу — 400 г

Помидоры в собственном соку — 400 г

Рукола — 100 г

Соль — 0,25 ч. л.

Для маринада:

Итальянские травы — 1 ст. л.

Красный жгучий перец — 1 щепотка

Соль — 0,25 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовить

Подготовьте тофу Промокните его бумажными полотенцами, нарежьте крупными ломтями. Приготовьте маринад Смешайте оливковое масло, травы, соль и перец.

Покройте смесью тофу, оставьте мариноваться на 30 минут. Обжарьте тофу Разогрейте сухую сковороду, обжарьте сыр по 4-5 минут с каждой стороны. Приготовьте хлеб На той же сковороде подсушите ломтики хлеба 1-2 минуты. Соберите сэндвич Разомните помидоры, удалите лишний сок.

Выложите на хлеб тофу, добавьте помидоры и руколу.

Накройте вторым ломтиком и подавайте горячим!

Уточнения

Сэ́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд). Бутерброд из одного кусочка хлеба в английском языке называется открытым сэндвичем.



