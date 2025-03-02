Готовьте этот сэндвич тихо — могут попросить поделиться

Этот сэндвич — находка для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Замаринованный тофу, обжаренный до румяной корочки, идеально впитывает вкусы специй, а сочные помидоры в собственном соку и свежая рукола делают начинку ещё ярче. Главное — собирать сэндвич, пока всё горячее!
Для маринада:
Подготовьте тофу
Приготовьте маринад
Обжарьте тофу
Приготовьте хлеб
Соберите сэндвич
Сэ́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд). Бутерброд из одного кусочка хлеба в английском языке называется открытым сэндвичем.
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