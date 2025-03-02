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Вишнёвый пирог, который тает во рту — мистики тут никакой, только вкус

2:02
Еда

Этот пирог — легенда среди киноманов и гурманов. Сочная вишнёвая начинка, нежное рассыпчатое тесто и золотистая решётка сверху — именно таким лакомством наслаждался агент Купер в закусочной "Double R". Готовится не так сложно, как кажется, а удовольствие от первого кусочка гарантировано!

Пирог с вишней
Фото: openverse.org by Edsel L, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог с вишней

Что понадобится

Для теста:

  • Мука — 300 г
  • Сахар — 50 г
  • Сливочное масло (холодное) — 200 г
  • Соль — 0,25 ч. л.
  • Ледяная вода — 6 ст. л.

Для начинки:

  • Вишня — 650 г
  • Сахар — 200 г
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Кукурузный крахмал — 50 г
  • Сливочное масло — 57 г
  • Миндаль (тёртый) — 0,6 ч. л.

Для покрытия:

  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 2 ст. л.

Как готовить

  1. Приготовьте тесто

    • Смешайте муку, сахар, соль.
    • Нарежьте холодное масло кубиками, перетрите с мукой до состояния крошки.
    • Добавьте ледяную воду, быстро замесите тесто.
    • Разделите на 2 части, уберите в морозилку на 20 минут.

  2. Приготовьте начинку

    • В кастрюле соедините вишню, сок, сахар, лимонный сок. Проварите 3 минуты.
    • Разведите крахмал в воде, добавьте в вишнёвую массу, доведите до кипения.
    • Вмешайте сливочное масло и миндаль, остудите.

  3. Сформируйте пирог

    • Раскатайте одну часть теста, выложите в форму.
    • Выложите начинку.
    • Из второй части теста сделайте полоски и выложите решёткой.

  4. Выпекайте

    • Смажьте поверхность смесью яйца и молока.
    • Выпекайте 25 минут при 220°C, затем ещё 35 минут при 180°C.

  5. Подача

    • Остудите и подавайте с чашкой горячего кофе, как в "Твин Пикс"!

Уточнения

«Твин Пикс» — американский драматический телесериал, созданный режиссёром Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Премьера состоялась 8 апреля 1990 года в США. Действие сериала происходит в вымышленном городке Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон рядом с канадской границей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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