Вишнёвый пирог, который тает во рту — мистики тут никакой, только вкус

Этот пирог — легенда среди киноманов и гурманов. Сочная вишнёвая начинка, нежное рассыпчатое тесто и золотистая решётка сверху — именно таким лакомством наслаждался агент Купер в закусочной "Double R". Готовится не так сложно, как кажется, а удовольствие от первого кусочка гарантировано!
Для теста:
Для начинки:
Для покрытия:
Приготовьте тесто
Приготовьте начинку
Сформируйте пирог
Выпекайте
Подача
«Твин Пикс» — американский драматический телесериал, созданный режиссёром Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Премьера состоялась 8 апреля 1990 года в США. Действие сериала происходит в вымышленном городке Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон рядом с канадской границей.
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