Вишнёвый пирог, который тает во рту — мистики тут никакой, только вкус

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог — легенда среди киноманов и гурманов. Сочная вишнёвая начинка, нежное рассыпчатое тесто и золотистая решётка сверху — именно таким лакомством наслаждался агент Купер в закусочной "Double R". Готовится не так сложно, как кажется, а удовольствие от первого кусочка гарантировано!

Фото: openverse.org by Edsel L, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пирог с вишней

Что понадобится

Для теста:

Мука — 300 г

Сахар — 50 г

Сливочное масло (холодное) — 200 г

Соль — 0,25 ч. л.

Ледяная вода — 6 ст. л.

Для начинки:

Вишня — 650 г

Сахар — 200 г

Лимонный сок — 2 ст. л.

Кукурузный крахмал — 50 г

Сливочное масло — 57 г

Миндаль (тёртый) — 0,6 ч. л.

Для покрытия:

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 2 ст. л.

Как готовить

Приготовьте тесто Смешайте муку, сахар, соль.

Нарежьте холодное масло кубиками, перетрите с мукой до состояния крошки.

Добавьте ледяную воду, быстро замесите тесто.

Разделите на 2 части, уберите в морозилку на 20 минут. Приготовьте начинку В кастрюле соедините вишню, сок, сахар, лимонный сок. Проварите 3 минуты.

Разведите крахмал в воде, добавьте в вишнёвую массу, доведите до кипения.

Вмешайте сливочное масло и миндаль, остудите. Сформируйте пирог Раскатайте одну часть теста, выложите в форму.

Выложите начинку.

Из второй части теста сделайте полоски и выложите решёткой. Выпекайте Смажьте поверхность смесью яйца и молока.

Выпекайте 25 минут при 220°C, затем ещё 35 минут при 180°C. Подача Остудите и подавайте с чашкой горячего кофе, как в "Твин Пикс"!

Уточнения

«Твин Пикс» — американский драматический телесериал, созданный режиссёром Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Премьера состоялась 8 апреля 1990 года в США. Действие сериала происходит в вымышленном городке Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон рядом с канадской границей.



