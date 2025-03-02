Блюдо, после которого от стола уходят только по необходимости

Это блюдо — идеальный вариант для холодного вечера, когда хочется чего-то сытного, тёплого и без лишних хлопот. Обжаренная свинина, картофель и морковь запекаются в ароматном сливочно-чесночном соусе, пропитываясь вкусами и создавая потрясающую текстуру.
Для соуса:
Обжарьте мясо
Добавьте морковь
Приготовьте соус
Подготовьте картофель
Запекайте
Подача
Рагу́ — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе. Появившись как заимствованное слово для обозначения иностранного блюда, рагу закрепилось в русском языке как название подобного рода блюд.
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