Блюдо, после которого от стола уходят только по необходимости

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо — идеальный вариант для холодного вечера, когда хочется чего-то сытного, тёплого и без лишних хлопот. Обжаренная свинина, картофель и морковь запекаются в ароматном сливочно-чесночном соусе, пропитываясь вкусами и создавая потрясающую текстуру.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тушёная картошка с мясом

Что понадобится

Свинина — 500 г

Картофель — 5 шт.

Морковь — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Свежая зелень — для подачи

Белый хлеб — для подачи

Для соуса:

Сливки 20% — 210 мл

Молоко — 50 мл

Чеснок — 1 зубчик

Говяжий бульонный кубик — 1 шт.

Соль — 0,5 ч. л.

Мускатный орех — 0,5 ч. л.

Как готовить

Обжарьте мясо Нарежьте свинину небольшими кусочками.

Обжаривайте на среднем огне 10 минут до румяной корочки. Добавьте морковь Нарежьте морковь брусочками, добавьте к мясу.

Жарьте вместе ещё 5 минут. Приготовьте соус В кастрюле соедините сливки, молоко, чеснок, соль, мускатный орех и бульонный кубик.

Доведите до кипения и снимите с огня. Подготовьте картофель Нарежьте крупными дольками и отварите 5 минут в кипятке. Запекайте Выложите мясо, морковь и картофель в форму.

Залейте соусом и запекайте при 180°C 30-40 минут. Подача Разложите по тарелкам, посыпьте зеленью и подавайте с хлебом.

Уточнения

Рагу́ — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе. Появившись как заимствованное слово для обозначения иностранного блюда, рагу закрепилось в русском языке как название подобного рода блюд.

