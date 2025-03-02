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Блюдо, после которого от стола уходят только по необходимости

1:40
Еда

Это блюдо — идеальный вариант для холодного вечера, когда хочется чего-то сытного, тёплого и без лишних хлопот. Обжаренная свинина, картофель и морковь запекаются в ароматном сливочно-чесночном соусе, пропитываясь вкусами и создавая потрясающую текстуру.

Тушёная картошка с мясом
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушёная картошка с мясом

Что понадобится

  • Свинина — 500 г
  • Картофель — 5 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Свежая зелень — для подачи
  • Белый хлеб — для подачи

Для соуса:

  • Сливки 20% — 210 мл
  • Молоко — 50 мл
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Говяжий бульонный кубик — 1 шт.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Мускатный орех — 0,5 ч. л.

Как готовить

  1. Обжарьте мясо

    • Нарежьте свинину небольшими кусочками.
    • Обжаривайте на среднем огне 10 минут до румяной корочки.

  2. Добавьте морковь

    • Нарежьте морковь брусочками, добавьте к мясу.
    • Жарьте вместе ещё 5 минут.

  3. Приготовьте соус

    • В кастрюле соедините сливки, молоко, чеснок, соль, мускатный орех и бульонный кубик.
    • Доведите до кипения и снимите с огня.

  4. Подготовьте картофель

    • Нарежьте крупными дольками и отварите 5 минут в кипятке.

  5. Запекайте

    • Выложите мясо, морковь и картофель в форму.
    • Залейте соусом и запекайте при 180°C 30-40 минут.

  6. Подача

    • Разложите по тарелкам, посыпьте зеленью и подавайте с хлебом.

Уточнения

Рагу́ — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе. Появившись как заимствованное слово для обозначения иностранного блюда, рагу закрепилось в русском языке как название подобного рода блюд.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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