Запекли кету, открыли рукав… И чуть не съели прямо из духовки

Этот рецепт — настоящая находка для занятых людей. Пока рыба запекается с картофелем и овощами в рукаве, можно заняться своими делами. В результате получится сбалансированное и полезное блюдо с нежной кетой, пропитанной ароматами лимона и сливочного масла.
Подготовьте ингредиенты
Начинаем запекание
Первый этап запекания
Добавляем рыбу
Подача
Ке́та — один из наиболее массовых среди лососёвых (второе место после горбуши) и самый распространённый из видов анадромных рыб семейства лососёвых. Ценный объект промысла.
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