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Запекли кету, открыли рукав… И чуть не съели прямо из духовки

1:28
Еда

Этот рецепт — настоящая находка для занятых людей. Пока рыба запекается с картофелем и овощами в рукаве, можно заняться своими делами. В результате получится сбалансированное и полезное блюдо с нежной кетой, пропитанной ароматами лимона и сливочного масла.

Приготовлен рыбы
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Приготовлен рыбы

Что понадобится

  • Кета — 400 г
  • Картофель — 4 шт.
  • Замороженная овощная смесь — 300 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Лимон — 0,3 шт.
  • Соль — 1 щепотка

Как готовить

  1. Подготовьте ингредиенты

    • Рыбу промойте и обсушите.
    • Картофель очистите и нарежьте кружочками.

  2. Начинаем запекание

    • Разогрейте духовку до 180°C.
    • Выложите рукав в форму или на противень.
    • В рукав уложите картофель, затем овощную смесь, сверху разложите кусочки сливочного масла и посолите.

  3. Первый этап запекания

    • Завяжите рукав, сделайте несколько проколов для выхода пара.
    • Отправьте в духовку на 20 минут.

  4. Добавляем рыбу

    • Развяжите рукав, осторожно откройте его (пар горячий!).
    • Выложите сверху стейки кеты, сбрызните лимонным соком.
    • Завяжите рукав снова и запекайте ещё 15 минут.

  5. Подача

    • Гарнир не нужен — рыба уже приготовилась с овощами.
    • Подавайте горячим, можно украсить свежей зеленью.

Уточнения

Ке́та — один из наиболее массовых среди лососёвых (второе место после горбуши) и самый распространённый из видов анадромных рыб семейства лососёвых. Ценный объект промысла.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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