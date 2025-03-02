Запекли кету, открыли рукав… И чуть не съели прямо из духовки

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — настоящая находка для занятых людей. Пока рыба запекается с картофелем и овощами в рукаве, можно заняться своими делами. В результате получится сбалансированное и полезное блюдо с нежной кетой, пропитанной ароматами лимона и сливочного масла.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приготовлен рыбы

Что понадобится

Кета — 400 г

Картофель — 4 шт.

Замороженная овощная смесь — 300 г

Сливочное масло — 20 г

Лимон — 0,3 шт.

Соль — 1 щепотка

Как готовить

Подготовьте ингредиенты Рыбу промойте и обсушите.

Картофель очистите и нарежьте кружочками. Начинаем запекание Разогрейте духовку до 180°C.

Выложите рукав в форму или на противень.

В рукав уложите картофель, затем овощную смесь, сверху разложите кусочки сливочного масла и посолите. Первый этап запекания Завяжите рукав, сделайте несколько проколов для выхода пара.

Отправьте в духовку на 20 минут. Добавляем рыбу Развяжите рукав, осторожно откройте его (пар горячий!).

Выложите сверху стейки кеты, сбрызните лимонным соком.

Завяжите рукав снова и запекайте ещё 15 минут. Подача Гарнир не нужен — рыба уже приготовилась с овощами.

Подавайте горячим, можно украсить свежей зеленью.

Уточнения

Ке́та — один из наиболее массовых среди лососёвых (второе место после горбуши) и самый распространённый из видов анадромных рыб семейства лососёвых. Ценный объект промысла.



