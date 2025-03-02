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Грузинская кухня предупреждает: после этого блюда захочется добавки

1:30
Еда

Чкмерули — это блюдо, которое кажется сложным, но на самом деле готовится проще простого. Обжаренные куриные голени тушатся в насыщенном сливочном соусе с чесноком и ароматной смесью хмели-сунели. Результат? Нежное, сочное мясо и соус, который так и просится на лаваш!

Чкмерули
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
Чкмерули

Что понадобится

  • Куриные голени — 500 г
  • Сливки 20% — 3/4 стакана
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Хмели-сунели — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Зёрна граната и кинза — для подачи

Как готовить

  1. Обжарьте курицу

    • Разогрейте масло в сковороде.
    • Выложите голени и обжаривайте 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

  2. Добавьте чеснок

    • Измельчите чеснок, добавьте к курице, обжарьте до появления аромата.

  3. Залейте сливками

    • Влейте сливки, добавьте хмели-сунели и соль, перемешайте.
    • Доведите до кипения.

  4. Тушите под крышкой

    • Уменьшите огонь и тушите ещё 10-15 минут.
  1. Подача
    • Подавайте горячим, посыпав кинзой и зёрнами граната.

Вариант запекания:

  • Переложите курицу в форму, добавьте сливки, специи.
  • Накройте фольгой, запекайте 20-25 минут при 180°C.
  • В конце снимите фольгу для румяной корочки.

Уточнения

Хме́ли-суне́ли — ароматная приправа, состоящая из высушенных и мелко измельчённых пряностей. Традиционно используется на территории Закавказья, главным образом в грузинской кухне.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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