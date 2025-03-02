Грузинская кухня предупреждает: после этого блюда захочется добавки

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Чкмерули — это блюдо, которое кажется сложным, но на самом деле готовится проще простого. Обжаренные куриные голени тушатся в насыщенном сливочном соусе с чесноком и ароматной смесью хмели-сунели. Результат? Нежное, сочное мясо и соус, который так и просится на лаваш!

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain Чкмерули

Что понадобится

Куриные голени — 500 г

Сливки 20% — 3/4 стакана

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Хмели-сунели — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Зёрна граната и кинза — для подачи

Как готовить

Обжарьте курицу Разогрейте масло в сковороде.

Выложите голени и обжаривайте 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Добавьте чеснок Измельчите чеснок, добавьте к курице, обжарьте до появления аромата. Залейте сливками Влейте сливки, добавьте хмели-сунели и соль, перемешайте.

Доведите до кипения. Тушите под крышкой Уменьшите огонь и тушите ещё 10-15 минут.

Подача Подавайте горячим, посыпав кинзой и зёрнами граната.

Вариант запекания:

Переложите курицу в форму, добавьте сливки, специи.

Накройте фольгой, запекайте 20-25 минут при 180°C.

В конце снимите фольгу для румяной корочки.

Уточнения

Хме́ли-суне́ли — ароматная приправа, состоящая из высушенных и мелко измельчённых пряностей. Традиционно используется на территории Закавказья, главным образом в грузинской кухне.



