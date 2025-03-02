Грузинская кухня предупреждает: после этого блюда захочется добавки

Чкмерули — это блюдо, которое кажется сложным, но на самом деле готовится проще простого. Обжаренные куриные голени тушатся в насыщенном сливочном соусе с чесноком и ароматной смесью хмели-сунели. Результат? Нежное, сочное мясо и соус, который так и просится на лаваш!
Обжарьте курицу
Добавьте чеснок
Залейте сливками
Тушите под крышкой
Хме́ли-суне́ли — ароматная приправа, состоящая из высушенных и мелко измельчённых пряностей. Традиционно используется на территории Закавказья, главным образом в грузинской кухне.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.